Corpo com sinais de violência é encontrado no Lago Paranoá
De acordo com relatos obtidos pela reportagem, o homem teria se envolvido em uma briga com outras pessoas antes de ser morto
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Um homem em situação de rua foi encontrado morto no Lago Paranoá, no Distrito Federal, próximo à Praça dos Orixás, na manhã desta sexta-feira (19/6). O corpo apresentava sinais de violência, segundo informações apuradas pela reportagem.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h e encontrou a vítima flutuando na água.
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De acordo com relatos obtidos pelo Correio, o homem teria se envolvido em uma briga com outras pessoas antes de ser morto.
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A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação deste texto. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga as circunstâncias do caso, bem como a motivação do crime e a autoria.