Operação da PCDF e MPDFT mira suspeitos de fraudar o banco BRB

*Luiz Francisco

Policiais do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) da Polícia Civil do DF, em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT, cumprem 50 mandados de busca e apreensão em uma operação que apura irregularidades no Banco de Brasília (BRB) nesta sexta-feira (19/6).

Um dos alvos é uma funcionária do BRB, moradora do Gama. Os policiais chegaram por volta das 6h e apreenderam dois computadores e dois telefones.

O MPDFT apura descontos irregulares na folha de pagamento dos servidores do GDF. Além do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, preso por fraudes envolvendo o Banco Master, são alvos da investigação, o ex-secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, integrantes do Instituto de Previdência dos Servidores do DF (Iprev), membros da PicPay e da Associação dos Servidores Públicos do DF.

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*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes