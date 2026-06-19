Joalheria no Rio é assaltada por casal que levou R$ 3 milhões

Um prejuízo de R$ 3 milhões é o saldo de um assalto a uma joalheria na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O crime foi executado por um casal que se passou por clientes interessados em comprar alianças para um suposto casamento.

O proprietário da loja, Ouro 1000 Ton, está oferecendo uma recompensa de R$ 10 mil por informações que levem à captura dos criminosos. A investigação do caso está a cargo da Polícia Civil, que busca identificar os autores do roubo.

Segundo o relato das vítimas, os assaltantes apresentaram documentos falsos na recepção para conseguir entrar no estabelecimento. Uma vez dentro da loja, eles anunciaram o assalto e, sob a mira de uma arma, renderam os donos e uma funcionária.

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As vítimas foram amarradas e ameaçadas de morte enquanto a dupla roubava todo o estoque de joias. Após a ação, os ladrões fugiram em um carro que já os aguardava do lado de fora.