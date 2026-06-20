Lotofácil 3715 e outras loterias: números sorteados (20/6)

A Caixa fará neste sábado (20/6), às 8h30, o sorteio especial dos concursos da Lotofácil 3709, Lotomania 2936, Dupla Sena 2969 e Super Sete 855.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.



Confira as loterias deste sorteio especial de sábado (20/6)



Lotofácil 3715 - R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 03 - 05 - 06 - 09 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25



Lotomania 2939 - R$ 3,3 milhões

São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 09 - 11 - 14 - 17 - 19 - 20 - 28 - 30 - 49 - 45 - 54 - 64 - 65 - 67 - 70 - 76 - 81 - 89 - 95 - 96

Dupla Sena 2972 - R$ 4,3 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas

1º sorteio: 06 - 10 - 34 - 38 - 42 - 46

2º sorteio: 02 - 05 - 11 - 33 - 34 - 43

Super Sete 862 - R$ 1,9 milhão

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 9

Coluna 2: 5

Coluna 3: 4

Coluna 4: 7

Coluna 5: 6

Coluna 6: 6

Coluna 7: 0



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.