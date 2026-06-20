Recebeu alerta da Defesa Civil na madrugada? Entenda por que foi um engano do sistema

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC-RJ) esclareceu que não emitiu qualquer alerta de emergência para a população durante a madrugada deste sábado, 20 de junho. As mensagens enviadas aos celulares de moradores do Rio de Janeiro e de outras regiões do país foram causadas por uma falha técnica.

Erro atinge sistema nacional de alertas

O órgão estadual ressaltou que não há ameaças iminentes no território fluminense que justifiquem os avisos. "Não há, neste momento, qualquer situação de risco relacionada a desastres naturais", afirmou a secretaria em comunicado oficial para tranquilizar quem recebeu as notificações indevidas.

A origem do problema está em uma instabilidade no IDAP/Cell Broadcast, plataforma operada pela Defesa Civil Nacional. O sistema, que é de responsabilidade do Governo Federal, apresentou o defeito que disparou os comunicados automáticos de forma equivocada em diversas localidades brasileiras.

O governo federal já foi notificado sobre a ocorrência e equipes técnicas trabalham para descobrir a causa exata do erro. O objetivo das autoridades nacionais é implementar as medidas necessárias para que o funcionamento da ferramenta de alertas seja normalizado o mais rápido possível.

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A administração estadual do Rio de Janeiro informou que continua acompanhando o caso de perto. A SEDEC-RJ permanece em contato direto com os órgãos federais para monitorar a situação e assegurar que novos disparos incorretos não voltem a preocupar os cidadãos.