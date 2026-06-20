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Recebeu alerta da Defesa Civil na madrugada? Entenda por que foi um engano do sistema

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC-RJ) esclareceu que não emitiu qualquer alerta de emergência para a população durante a madrugada deste sábado, 20 de junho. As mensagens enviadas aos celulares de moradores do Rio de Janeiro e de outras regiões do país foram causadas por uma falha técnica. Erro atinge sistema nacional de […]

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
20/06/2026 08:36

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Recebeu alerta da Defesa Civil na madrugada? Entenda por que foi um engano do sistema
Recebeu alerta da Defesa Civil na madrugada? Entenda por que foi um engano do sistema crédito: Tupi

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC-RJ) esclareceu que não emitiu qualquer alerta de emergência para a população durante a madrugada deste sábado, 20 de junho. As mensagens enviadas aos celulares de moradores do Rio de Janeiro e de outras regiões do país foram causadas por uma falha técnica.

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Erro atinge sistema nacional de alertas

O órgão estadual ressaltou que não há ameaças iminentes no território fluminense que justifiquem os avisos. "Não há, neste momento, qualquer situação de risco relacionada a desastres naturais", afirmou a secretaria em comunicado oficial para tranquilizar quem recebeu as notificações indevidas.

A origem do problema está em uma instabilidade no IDAP/Cell Broadcast, plataforma operada pela Defesa Civil Nacional. O sistema, que é de responsabilidade do Governo Federal, apresentou o defeito que disparou os comunicados automáticos de forma equivocada em diversas localidades brasileiras.

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O governo federal já foi notificado sobre a ocorrência e equipes técnicas trabalham para descobrir a causa exata do erro. O objetivo das autoridades nacionais é implementar as medidas necessárias para que o funcionamento da ferramenta de alertas seja normalizado o mais rápido possível.

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A administração estadual do Rio de Janeiro informou que continua acompanhando o caso de perto. A SEDEC-RJ permanece em contato direto com os órgãos federais para monitorar a situação e assegurar que novos disparos incorretos não voltem a preocupar os cidadãos.

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