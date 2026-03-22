Assine
overlay
Início Economia
Perigo

BTG suspende Pix após ataque hacker desviar R$ 100 milhões

Instituição informou que a suspensão das transações ocorre enquanto o caso é investigado internamente

Publicidade
Carregando...
AP
ANA PAULA BRANCO E DIEGO FELIX
Repórter
22/03/2026 18:56 - atualizado em 22/03/2026 19:00

compartilhe

SIGA
x
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BTG Pactual suspendeu temporariamente as operações via Pix neste domingo (22/3) após identificar movimentações consideradas atípicas no sistema. O episódio envolve um ataque hacker que teria desviado cerca de R$ 100 milhões, segundo estimativas preliminares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Em nota, o banco afirmou que detectou as irregularidades ainda pela manhã e adotou a interrupção do serviço como medida preventiva.

"O banco esclarece que não houve acesso a contas de clientes e nenhum dado de correntista foi exposto."

A instituição acrescentou que a suspensão das transações ocorre enquanto o caso é investigado internamente.

 

O banco também afirmou que permanece disponível para atender clientes por meio de seus canais oficiais e que a segurança das informações é tratada como prioridade.

Segundo apurou a Folha, o BTG já teria recuperado a maior parte dos valores desviados, e estima-se que ainda faltem entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões para a recomposição integral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Banco Central ainda não se manifestou sobre o ataque.

Tópicos relacionados:

btg hacker pix

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay