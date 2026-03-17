Seu app de banco travou? Veja um passo a passo simples do que fazer

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Tentou acessar o aplicativo do seu banco e encontrou uma tela de erro, lentidão ou um travamento inesperado? A situação, que gerou preocupação entre clientes de instituições como o C6 Bank recentemente, é mais comum do que se imagina e pode acontecer com qualquer plataforma financeira. O importante é saber como agir de forma rápida e segura.

Na maioria das vezes, a instabilidade é temporária e causada por uma sobrecarga nos sistemas do próprio banco, especialmente em dias de grande movimento, como datas de pagamento. Antes de entrar em pânico, o ideal é seguir um passo a passo simples para verificar se o problema não está no seu próprio aparelho ou conexão.

Leia Mais

O que fazer quando o aplicativo do banco não funciona?

Se você se deparar com uma falha no aplicativo, comece com as verificações mais básicas. Muitas vezes, a solução é mais simples do que parece. Adote as seguintes medidas antes de contatar a instituição financeira:

Verifique sua conexão: certifique-se de que seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi estável ou que o sinal de dados móveis (4G/5G) está funcionando corretamente. Tente abrir outro aplicativo ou um site no navegador para testar.

Atualize o aplicativo: acesse a loja de aplicativos do seu celular (Play Store para Android ou App Store para iOS) e veja se existe alguma atualização pendente para o app do banco. Versões desatualizadas podem causar erros de compatibilidade.

Reinicie o celular: o procedimento clássico de desligar e ligar o aparelho pode resolver falhas temporárias no sistema operacional que afetam o funcionamento de diversos aplicativos, incluindo os bancários.

Consulte sites de monitoramento: ferramentas como o Downdetector reúnem reclamações de usuários e mostram se o problema é generalizado com o serviço do banco ou uma falha pontual com você.

Verifique os canais oficiais: antes de ligar para a central, confira o perfil oficial do banco em redes sociais como o X (antigo Twitter). As instituições costumam usar esses canais para comunicar instabilidades em tempo real.

Se nenhuma dessas alternativas funcionar, a falha provavelmente é do próprio banco. Nesse caso, a recomendação é aguardar, pois a equipe de tecnologia já deve estar trabalhando para corrigir o sistema. Enquanto isso, lembre-se que de é possível acessar sua conta pelo internet banking no navegador do computador. Para casos urgentes em que nem o site funciona, o atendimento via telefone (SAC) continua sendo uma opção.

Falhas técnicas geralmente não comprometem a segurança dos seus dados ou do seu dinheiro, mas é uma boa prática conferir o extrato e os últimos lançamentos assim que o serviço for normalizado, apenas para garantir que tudo está correto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.