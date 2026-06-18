Ypê passa a permitir trocas de produtos ainda suspensos pela Anvisa
Segundo a empresa, após o contato do consumidor, a Ypê assume toda a logística do processo
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ypê passou a oferecer a troca de produtos que seguem suspensos pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), além da opção de reembolso já disponível aos consumidores. A medida foi anunciada pela empresa na segunda-feira (15/6) e, segundo a fabricante, busca dar mais agilidade à normalização das operações e ampliar as formas de atendimento aos clientes.
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Os pedidos de troca ou reembolso podem ser registrados por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa, nos telefones 0800 002 6071, com atendimento 24 horas; 0800 278 0024, de segunda a domingo, das 9h às 18h; e 0800 130 0544, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
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Segundo a empresa, após o contato do consumidor, a Ypê assume toda a logística do processo. As etapas para a solução do caso são definidas conforme as características de cada atendimento.
Para solicitar o reembolso, também é possível fazer o pedido pelo portal www.ype.ind.br/contato/sac. O pagamento é realizado exclusivamente por Pix. Já as solicitações de troca devem ser formalizadas apenas por telefone.
A companhia afirmou ainda que a Anvisa liberou a venda e o uso dos detergentes líquidos e desinfetantes fabricados em março de 2026 pertencentes aos lotes com número final 1.
Os produtos dessas mesmas categorias produzidos em janeiro e fevereiro, também de lotes terminados em 1, já tiveram seus laudos laboratoriais apresentados pela empresa e aguardam uma decisão da agência.
No caso dos lava-roupas líquidos, continuam liberados apenas os produtos fabricados a partir de 1º de abril. A empresa recomenda que os consumidores não utilizem os produtos ainda suspensos e os mantenham armazenados em local seguro até novas orientações da agência.
"A Anvisa já havia liberado os lotes produzidos a partir de abril e, no dia 15, liberou também os de março. Seguimos avançando com responsabilidade e transparência, em colaboração constante com a Anvisa, para normalizar a situação o quanto antes", afirmou Sergio Pompilio, diretor jurídico da Ypê.
Quais produtos continuam suspensos?
Os produtos líquidos do lote 1 fabricados em Amparo antes de 1º de março:
- Lava-louças Ypê Clear Care
- Lava-louças com enzimas ativas Ypê
- Lava-louças Ypê Toque Suave
- Lava-louças Concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê Clear
- Lava-louças Ypê Green
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de uso geral Atol
- Desinfetante perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ypê
E os lava-roupas líquidos fabricados antes de 1º de abril:
- Lava-roupas Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava-roupas Tixan Ypê Antibac
- Lava-roupas Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava-roupas Tixan Ypê Green
- Lava-roupas Ypê Express
- Lava-roupas Ypê Power Act
- Lava-roupas Ypê Premium
- Lava-roupas Tixan Maciez
- Lava-roupas Tixan Primavera
- Lava-roupas Tixan Power Act
Quais produtos estão liberados?
- Lava-louças líquidos e desinfetantes fabricados a partir de 1º de março do lote final 1
- Lava-roupas líquidos fabricados a partir de 1º de abril do lote final 1
- Lava-roupas em pó, tira-manchas e lava-louças em pó não foram proibidos em nenhum momento, pois a restrição da Anvisa só valeu para produtos líquidos
- Todos os produtos da Ypê que não fazem parte do lote com final 1
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Como saber se o meu produto está na lista?
O consumidor deve verificar o número do lote e a data de fabricação na embalagem. Se o código terminar em 1 e tiver sido produzido antes de 1º de março (para detergentes e desinfetantes) ou 1º de abril (para lava-roupas), o item entra na determinação da Anvisa e o produto não deve ser utilizado. O número do lote costuma estar carimbado com a letra L (referente a lote), e a data de fabricação fica ao lado.