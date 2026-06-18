Ypê passa a permitir trocas de produtos ainda suspensos pela Anvisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ypê passou a oferecer a troca de produtos que seguem suspensos pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), além da opção de reembolso já disponível aos consumidores. A medida foi anunciada pela empresa na segunda-feira (15/6) e, segundo a fabricante, busca dar mais agilidade à normalização das operações e ampliar as formas de atendimento aos clientes.

Os pedidos de troca ou reembolso podem ser registrados por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa, nos telefones 0800 002 6071, com atendimento 24 horas; 0800 278 0024, de segunda a domingo, das 9h às 18h; e 0800 130 0544, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



Segundo a empresa, após o contato do consumidor, a Ypê assume toda a logística do processo. As etapas para a solução do caso são definidas conforme as características de cada atendimento.



Para solicitar o reembolso, também é possível fazer o pedido pelo portal www.ype.ind.br/contato/sac. O pagamento é realizado exclusivamente por Pix. Já as solicitações de troca devem ser formalizadas apenas por telefone.



A companhia afirmou ainda que a Anvisa liberou a venda e o uso dos detergentes líquidos e desinfetantes fabricados em março de 2026 pertencentes aos lotes com número final 1.



Os produtos dessas mesmas categorias produzidos em janeiro e fevereiro, também de lotes terminados em 1, já tiveram seus laudos laboratoriais apresentados pela empresa e aguardam uma decisão da agência.



No caso dos lava-roupas líquidos, continuam liberados apenas os produtos fabricados a partir de 1º de abril. A empresa recomenda que os consumidores não utilizem os produtos ainda suspensos e os mantenham armazenados em local seguro até novas orientações da agência.



"A Anvisa já havia liberado os lotes produzidos a partir de abril e, no dia 15, liberou também os de março. Seguimos avançando com responsabilidade e transparência, em colaboração constante com a Anvisa, para normalizar a situação o quanto antes", afirmou Sergio Pompilio, diretor jurídico da Ypê.



Quais produtos continuam suspensos?



Os produtos líquidos do lote 1 fabricados em Amparo antes de 1º de março:

- Lava-louças Ypê Clear Care

- Lava-louças com enzimas ativas Ypê

- Lava-louças Ypê Toque Suave

- Lava-louças Concentrado Ypê Green

- Lava-louças Ypê Clear

- Lava-louças Ypê Green

- Desinfetante Bak Ypê

- Desinfetante de uso geral Atol

- Desinfetante perfumado Atol

- Desinfetante Pinho Ypê

E os lava-roupas líquidos fabricados antes de 1º de abril:

- Lava-roupas Tixan Ypê Combate Mau Odor

- Tixan Ypê Cuida das Roupas

- Lava-roupas Tixan Ypê Antibac

- Lava-roupas Tixan Ypê Coco e Baunilha

- Lava-roupas Tixan Ypê Green

- Lava-roupas Ypê Express

- Lava-roupas Ypê Power Act

- Lava-roupas Ypê Premium

- Lava-roupas Tixan Maciez

- Lava-roupas Tixan Primavera

- Lava-roupas Tixan Power Act

Quais produtos estão liberados?



- Lava-louças líquidos e desinfetantes fabricados a partir de 1º de março do lote final 1

- Lava-roupas líquidos fabricados a partir de 1º de abril do lote final 1

- Lava-roupas em pó, tira-manchas e lava-louças em pó não foram proibidos em nenhum momento, pois a restrição da Anvisa só valeu para produtos líquidos

- Todos os produtos da Ypê que não fazem parte do lote com final 1

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Como saber se o meu produto está na lista?



O consumidor deve verificar o número do lote e a data de fabricação na embalagem. Se o código terminar em 1 e tiver sido produzido antes de 1º de março (para detergentes e desinfetantes) ou 1º de abril (para lava-roupas), o item entra na determinação da Anvisa e o produto não deve ser utilizado. O número do lote costuma estar carimbado com a letra L (referente a lote), e a data de fabricação fica ao lado.