Flávio Bolsonaro diz que Lula "abriu as fronteiras" do Brasil ao terrorismo

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que o Governo Lula “abriu as fronteiras” para o narcoterrorismo, ao passo que ele “não vai se entregar enquanto a gente não pegar esses narcoterroristas de PCC [Primeiro Comando da Capital] e Comando Vermelho [CV] e enfiar atrás das grades”.

A fala foi feita durante evento de lançamento de pré-candidatura do deputado estadual por São Paulo André do Prado (PL) ao Senado, realizado na cidade de Guarulhos (SP) neste sábado (20/6).

Os Estados Unidos declararam as facções criminosas como grupos terroristas depois que o senador visitou o presidente estadunidense Donald Trump e pediu pela designação. Antes da oficialização, feita em 5 de junho, ambos os grupos eram denominados “Terroristas Globais Especialmente Designados”.

Em discurso, o “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou que a designação “parece distante” e questionou: “Quando é que o Lula vai fazer isso aqui no Brasil? Ele abriu as fronteiras, ele tira dinheiro da fiscalização, dos exércitos, da Marinha, da Aeronáutica. Aí tá entrando droga, tá entrando fuzil, e é como esse material que eles [PCC e CV] dominam território”, declarou.

O presidenciável questionou a cobrança de taxas feita pelos grupos em comunidades, sendo elas parte do “povo brasileiro que já é o mais taxado da sua história pelo governo Lula”.

No encontro com apoiadores, Flávio garantiu que vai adotar uma política radical no âmbito de segurança pública e abrir mais de 500 mil vagas no sistema penitenciário destinadas a integrantes das facções, traficantes, milicianos “e também ladrões de celular”. “Chega de impunidade, que é o combustível de toda essa violência. ‘Ai, mas o Flávio tá muito radical’. Vou ser radical na segurança pública sim!”, declarou.

Flávio aproveitou o palanque para também defender que seu plano de governo inclui castração química de estupradores de crianças e mulheres. “Não tenho pena dessa raça”, afirmou. “Nós defendemos os brasileiros e o Lula defende os bandidos brasileiros”.

Na última semana, em sessão da cúpula do PT, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que o combate ao crime organizado transnacional seja feito de forma coordenada entre os países, mas com respeito à soberania das nações. Em discurso, sem citar diretamente os EUA, o presidente disse que o crime organizado "aterroriza comunidades e desvia recursos públicos" e que o enfrentamento ao narcotráfico "não pode ser dissociado de outros ilícitos como a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas".

Críticas às políticas de Lula

Ainda no âmbito da radicalidade, Flávio garantiu que, caso seja eleito, será radical também nas áreas de educação e combate à fome. “Vou ser radical para garantir ensino de qualidade para as crianças. Vou ser radical para cumprir uma promessa que o Lula faz há mais de 20 anos e ele não cumpre: o pacto contra a fome é fácil, basta ter vontade”, argumentou.

O Brasil saiu do Mapa da Fome em julho de 2025, conforme relatório da ONU, no terceiro ano do terceiro mandato do presidente Lula. O Mapa é um indicador da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) que identifica países em que mais de 2,5% da população sofrem de subalimentação grave.

O país havia saído do nível crítico em 2014, mas tinha retornado ao Mapa da Fome no triênio 2018/2020, em meio ao Governo de Jair Bolsonaro. No mais recente triênio analisado, de 2022/2024, voltou a ficar abaixo de 2,5%.

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O evento também contou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente nacional do PL Valdemar Costa Neto, o deputado federal e também pré-candidato ao Senado Guilherme Derrite (Republicanos), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL).