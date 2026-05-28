Flávio Bolsonaro reage à decisão dos EUA sobre PCC e CV

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu nas redes sociais ao anúncio de que os Estados Unidos classificarão o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Em publicação em seu perfil do X, nesta quarta-feira (28/5), o parlamentar comemorou a decisão e escreveu: “Grande dia”.



A manifestação ocorreu depois do governo dos EUA confirmar a inclusão das duas facções na lista de grupos terroristas globais. A medida prevê sanções como bloqueio de bens, restrições financeiras e maior cooperação internacional no combate ao crime organizado.

A decisão se deu após o pré-candidato à Presidência da República ter se reunido com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington, na terça-feira (26/5).

Na ocasião, Flávio afirmou ter defendido junto ao governo norte-americano o endurecimento das ações contra as organizações criminosas brasileiras.

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