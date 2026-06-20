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'ÍDOLO DO BRASIL'

Zema após fala de Lula sobre Neymar: 'Quem dera a Janja fosse home office'

Presidente zombou do atacante santista por ainda não ter estreado pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
20/06/2026 10:06

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Romeu Zema (Novo)
Romeu Zema (Novo) quer disputar segundo turno da eleição presidencial contra Lula crédito: Dirceu Aurélio/Imprensa MG – 2/3/26

Pré-candidato à Presidência da República, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) criticou uma fala do presidente Lula (PT), que zombou do atacante Neymar Jr., do Santos e da Seleção Brasileira.

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"Quem dera a Janja ser a [primeira] primeira-dama a ser home office no mundo. Ia ser uma beleza para o Brasil, muita economia e mais dinheiro para o que o povo precisa: saúde, educação e segurança pública", disse Zema, em vídeo publicado nas redes sociais. Ele já chamou a primeira-dama, Janja da Silva, de “esbanja”, acusando-a de se aproveitar do dinheiro público para fazer viagens luxuosas.

Nessa sexta-feira (19/6), durante agenda em Belo Horizonte, Lula havia dito que Neymar é o “primeiro convocado home office do mundo”. Escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti para integrar o elenco brasileiro na Copa, o atacante ainda não estreou após duas rodadas, pois se recupera de lesão, mas deve estar à disposição na próxima partida, contra a Escócia.

O ex-governador chamou Neymar de “um dos maiores ídolos recentes do Brasil” e criticou Lula como representante do país: “Eu costumo dizer que o exemplo arrasta. E a situação atual do Brasil é muito bem refletida em seus líderes”.

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Flávio Bolsonaro

Outro que defendeu o camisa 10 da Seleção foi o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também pré-candidato a presidente. Ele classificou o deboche do petista como "mais um gol contra".

“Você pode gostar ou não do Neymar como jogador, para mim ele é craque. Mas estamos falando de um brasileiro de origem humilde que venceu na vida e levou o nome do país para o mundo”, reagiu o filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Neymar já mostrou diversas vezes alinhamento ao Clã Bolsonaro, inclusive declarando apoio a Jair nas eleições à Presidência em 2022, quando foi derrotado por Lula no segundo turno.

“Ele inspira milhões de jovens e mantém um projeto social que ajuda milhares de crianças e famílias de todo o Brasil”, completou Flávio, que espera contar com o apoio do jogador santista ao longo da campanha presidencial.

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Em crítica semelhante à de Zema, o senador do PL ainda aproveitou para rebater a piada sobre “home office” dizendo que Lula cumpre “mandato em modo avião”, o acusando de se hospedar em hotéis de luxo e sugerindo que ele fique mais em casa.

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