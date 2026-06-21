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Flávio Bolsonaro comemora vitória da direita nas eleições da Colômbia

Novo presidente colombiano, que é de direita, declarou que pretende contar com o apoio dos Estados unidos para combater o crime organizado do país

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VO
Vanilson Oliveira
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Vanilson Oliveira
Repórter
21/06/2026 23:12

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Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro crédito: Reprodução/Instagram/@flaviobolsonaro

O senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) comemorou neste domingo (21/6) a vitória do novo presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), sobre o esquerdista Iván Cepeda (Pacto Histórico). Ele disse que a glória de Espriella representa a vitória do bem contra o mal.

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Pelas redes sociais, o presidenciável, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), gravou um vídeo para parabenizar o colombiano pelo feito.

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"As agendas de direita continuam triunfando em toda a América, por que lutamos contra as organizações narcoterroristas, contra a corrupção, contra o aumento de imposto, e lutamos para que nossas nações sejam livres e prósperas", disse. O parlamentar continuou: "Sua vitória é a vitória do bem sobre o mal".

A disputa na Colômbia foi marcada pela discussão de temas como segurança pública, economia e combate á desigualdade. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) também usou as redes sociais para postar e festejar a eleição do país vizinho. "Abelardo de la Espriella, da direita, venceu nas urnas e devolveu ao povo colombiano a esperança de um país livre da falência moral e econômica que a esquerda sempre deixa por onde passa".

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O novo presidente declarou a AFP que pretende contar com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump para combater a guerrilha, organização paramilitar. Segundo ele, o objetivo será bombardear e pulverizar plantações de maconha e demais drogas. A Colômbia é um dos maiores produtores de cocaína do mundo.

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