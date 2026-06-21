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DIREITISTA NO PODER

Eleições na Colômbia: contagem rápida aponta vitória de candidato da direita

Com 99,65% das mesas apuradas em contagem preliminar, o direitista Abelardo de la Espriella está com 49,65% dos votos contra 48,70% do esquerdista Iván Cepeda

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Nathallie Lopes
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Nathallie Lopes
Repórter
21/06/2026 19:57

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Com a camisa amarela da seleção nacional, o direitista De la Espriella festeja em Barranquilla
Com a camisa amarela da seleção nacional, o direitista De la Espriella festeja em Barranquilla crédito: Rorigo Buendía/AFP

A contagem rápida do segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia, na noite deste domingo (21/6), indica a vitória do candidato de direita Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) sobre o esquerdista Iván Cepeda (Pacto Histórico), apoiado pelo presidente Gustavo Petro.

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Com 99,65% das mesas apuradas, De la Espriella aparece com 49,65% dos votos, enquanto Cepeda soma 48,70%. Os votos em branco representam 1,65% do total contabilizado até o momento.

A disputa marcou o encerramento de uma campanha polarizada, centrada principalmente nos temas de segurança pública, economia e combate à desigualdade. O resultado também representa uma mudança de rumo em relação ao governo de Petro, primeiro presidente de esquerda da história recente do país.

Advogado e empresário, De la Espriella construiu sua campanha com promessas de endurecimento no combate ao crime organizado e de fortalecimento das forças de segurança. Já Cepeda defendeu a continuidade de parte das políticas implementadas pela atual gestão, com foco em programas sociais e redução das desigualdades.

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Embora a apuração oficial ainda esteja em andamento, a diferença registrada na contagem rápida indica uma vitória consistente para De la Espriella, que deve ser confirmado como o próximo presidente da Colômbia marcado para 7 de agosto.

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