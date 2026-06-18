Caiado sobre Flávio Bolsonaro: 'Perdeu a chance de ganhar a eleição'

A corrida presidencial ganhou novos elementos nesta quinta-feira (18/6). Em entrevista ao portal NeoFeed, o ex-governador de Goiás e pré-candidato ao Planalto pelo PSD, Ronaldo Caiado, subiu o tom contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), também pré-candidato à presidência.

Segundo avaliação de Caiado, o parlamentar fluminense "perdeu a chance de ganhar essa eleição" contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Questionado sobre como pretende se diferenciar e buscar a união das forças de direita, o goiano argumentou que a escolha do nome para o pleito deveria priorizar quem reúne as reais condições de derrotar o atual presidente em um eventual segundo turno. Para Caiado, os levantamentos eleitorais mais recentes apontam um desgaste na viabilidade do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em um confronto direto com o petista.

"Estou aqui interpretando o que as pesquisas estão mostrando. Ou seja, se for para o segundo turno, (...) sou a pessoa que, dizem todas as pesquisas, mais me aproximo do Lula; e em uma delas, empatei com o Lula no segundo turno", declarou o pré-candidato do PSD.

Distanciamento nas pesquisas e viabilidade

Caiado enfatizou que as pesquisas desenham um cenário de isolamento para a candidatura do PL em um eventual segundo turno. De acordo com ele, "não adianta" insistir em posicionar um candidato que, no segundo turno, assiste ao crescimento da vantagem do adversário.

"Ele [Flávio], no segundo turno, vai se distanciando do Lula, e o Lula vai cada vez mais aumentando essa distância", analisou Caiado, emendando que o eleitorado perceberá que o desenho atual não é vantajoso para a oposição. Diante desse diagnóstico, ele defendeu que seu próprio nome apresenta, hoje, o perfil "mais adequado" para o enfrentamento direto com o PT.

Além das intenções de voto, Caiado comentou a dinâmica política que se consolidou no país. Ele criticou duramente a polarização estreita entre PT e PL, afirmando que ambas as legendas operam em um sistema de simbiose informal para garantir palanque.

"O PT e o PL conseguiram montar uma situação política onde um se alimenta do outro. Isso cria algo como se fosse um campeonato, um jogo de revanche", disparou.

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Para o pré-candidato do PSD, o debate sucessório precisa romper a lógica do antagonismo e focar em critérios de eficiência administrativa e preparo técnico. "Uma eleição é um jogo que tem que mostrar quem tem as melhores condições, quem tem qualificações para poder assumir a presidência da República. Não vou aprender a governar na presidência da República", concluiu o ex-governador.