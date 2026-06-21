Flávio: 'Era para Jair Bolsonaro estar aqui no meu lugar'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, voltou a se colocar como um representante do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por coordenar uma tentativa de golpe de Estado.

“Não era para eu estar aqui, era para Jair Messias Bolsonaro estar aqui no meu lugar. Mas nós vamos honrar ele. E eu vou honrar o meu pai junto com vocês e esse time que tá aqui nesse palanque”, disse, nesse sábado (20/6), no evento de lançamento da pré-candidatura do deputado estadual André do Prado (PL) ao Senado por São Paulo.

Flávio já chegou a dizer que, se for eleito, o pai subirá a rampa do Palácio do Planalto na posse. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão e hoje cumpre o cárcere em casa.

'Destruíram os pilares da democracia'

O senador lembrou do irmão Eduardo, que está nos Estados Unidos e foi recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos de prisão por coação ao Judiciário. “Era para o Eduardo também estar aqui. Mas em defesa, supostamente, da democracia, destruíram todos os pilares da democracia para chegarmos até o ponto que temos hoje.”

Então, Flávio embalou em uma série de críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário na disputa pelo Planalto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O evento também contou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado federal e também pré-candidato ao Senado Guilherme Derrite (Republicanos), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL).

