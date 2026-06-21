Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Flávio: 'Era para Jair Bolsonaro estar aqui no meu lugar'

"01" foi escolhido pelo pai para capitanear oposição a Lula nas eleições deste ano

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
21/06/2026 14:06

compartilhe

SIGA
×
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro prometeu honrar o pai na campanha presidencial crédito: Reprodução/Instagram

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, voltou a se colocar como um representante do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por coordenar uma tentativa de golpe de Estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Não era para eu estar aqui, era para Jair Messias Bolsonaro estar aqui no meu lugar. Mas nós vamos honrar ele. E eu vou honrar o meu pai junto com vocês e esse time que tá aqui nesse palanque”, disse, nesse sábado (20/6), no evento de lançamento da pré-candidatura do deputado estadual André do Prado (PL) ao Senado por São Paulo.

Flávio já chegou a dizer que, se for eleito, o pai subirá a rampa do Palácio do Planalto na posse. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão e hoje cumpre o cárcere em casa.

Leia Mais

'Destruíram os pilares da democracia'

O senador lembrou do irmão Eduardo, que está nos Estados Unidos e foi recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos de prisão por coação ao Judiciário. “Era para o Eduardo também estar aqui. Mas em defesa, supostamente, da democracia, destruíram todos os pilares da democracia para chegarmos até o ponto que temos hoje.”

Então, Flávio embalou em uma série de críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário na disputa pelo Planalto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O evento também contou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado federal e também pré-candidato ao Senado Guilherme Derrite (Republicanos), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL).

Tópicos relacionados:

bolsonaro eleicoes-2026 flavio-bolsonaro jair-bolsonaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay