Após repercussão de piada, Lula volta a citar Neymar Jr.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a citar o atacante Neymar Jr., do Santos e da Seleção Brasileira, nesta terça-feira (23/6), após grande repercussão de uma piada sobre o atacante.

Durante o anúncio de nova fase do programa “Celular Seguro”, que tem o objetivo de enfrentar o roubo e furto de smartphones no país, Lula apresentou o novo secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Lucas Costa Veloso, e comparou a chegada dele com a contratação de uma estrela no futebol.

"O Chico veio para cá contratado com peso de ouro, por mais dinheiro que o Neymar", brincou o presidente. E emendou: "Ele tem que fazer dar certo, é que nem marcar gol. Se essa informação que a gente está dando não resolver, o Chico vai ser vendido baratinho.”

O secretário apresentou um "Serasa dos celulares roubados", que vai listar aparelhos roubados para evitar a revenda desses dispositivos. Além disso, pessoas que comprarem esses smartphones e decidirem entregá-los às autoridades não serão punidas se colaborarem com as investigações e informarem onde compraram o aparelho.

Lula e Neymar

Na semana passada, em agenda em Belo Horizonte, Lula ironizou Neymar ao chamá-lo de “primeiro convocado home office”. Selecionado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o atacante se lesionou e não participou dos dois primeiros jogos do Brasil, mas estará à disposição nesta quarta-feira (24/6), contra a Escócia.

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O deboche do petista gerou grande repercussão, inclusive com diversos nomes da oposição saindo em defesa do craque, como os pré-candidatos a presidente Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

