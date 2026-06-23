Flávio Bolsonaro se inscreve para falar em audiência sobre tarifaço nos EUA

O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) se inscreveu para participar de uma audiência sobre aplicação de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.

O parlamentar protocolou um pedido formal para apresentar um depoimento presencial e em inglês perante o Office of the United States Trade Representative (USTR), órgão de comércio do governo americano, em Washington. A sessão pública está agendada para 6 de julho, e o prazo para as inscrições se encerraram nessa segunda-feira (22/6).

A investigação conduzida pelos Estados Unidos avalia possíveis barreiras comerciais e práticas desleais do Brasil em seis áreas, incluindo serviços de pagamentos eletrônicos (como o Pix), desmatamento ilegal, comércio digital e propriedade intelectual.

Caso o processo avance, o governo americano estuda impor uma barreira tarifária de 25% contra exportações brasileiras. No documento enviado às autoridades americanas, acessado pelo Estado de Minas, Flávio argumenta que a sanção econômica não alcançará o objetivo pretendido e acabará punindo exportadores, consumidores e a própria oposição política no Brasil.

No documento, o senador declara que é totalmente contra qualquer punição que mexa com o Pix. Em vez de aplicar essa multa pesada, ele defende a suspensão da taxa para dar lugar ao diálogo. Em tradução livre do texto, ele sugere a "suspensão da ação proposta emparelhada com a abertura imediata de um mecanismo de negociação bilateral, em uma agenda e calendário definidos", buscando resolver os problemas comerciais conversando direto com o Brasil.

Flávio definiu sua participação como "defesa do povo brasileiro". Ele afirmou que fará sua parte para "evitar que empresas brasileiras sejam ainda mais taxadas do que já são com o governo Lula".

Vou defender os interesses do povo brasileiro!



Vou fazer a minha parte para evitar que empresas brasileiras sejam ainda mais taxadas do que já são com o governo lula.



Como era de se esperar, lula não move uma palha para evitar que elas sejam tarifadas.



E a razão é muito… https://t.co/nNnnpLCkqj

— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 23, 2026

Na visão dele, "Lula não move uma palha para evitar que elas sejam tarifadas" porque o atual presidente da República acredita que manter as tarifas pode beneficiá-lo nas eleições de outubro, "mesmo que isso custe quebrar as empresas brasileiras", conforme escreveu no X (antigo Twitter).

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A assessoria especial do presidente da República e a secretaria de Comunicação Social da presidência da República foram procuradas para relatar a reação institucional frente às declarações, como também próximos passos em relação ao impedimento do tarifaço. A reportagem aguarda retorno.