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Nikolas rebate Lula sobre Neymar: 'Você ficou em casa porque foi condenado'

Em Minas, o presidente zombou do atacante da Seleção, que ainda não estreou na Copa do Mundo após duas rodadas

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
20/06/2026 13:22

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Nikolas confirmou que viajou em avião de Daniel Vorcaro
Nikolas Ferreira já visitou Neymar em Paris e foi ao evento de retorno do craque ao Santos crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou uma fala do presidente Lula (PT) sobre o atacante Neymar Jr., do Santos e da Seleção Brasileira, e saiu em defesa do craque.

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“O Neymar estava em casa, e agora foi convocado, porque estava machucado. Você ficou em casa durante um tempo porque tinha sido condenado. Tem uma diferença bem grande”, ironizou o parlamentar, que já visitou o jogador em Paris, quando ele defendia o PSG, e compareceu à Vila Belmiro no retorno dele ao Santos, no ano passado.

Diferente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, Lula não foi para casa quando foi condenado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. O petista ficou detido em uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba (PR), por 580 dias e recusou a progressão para o regime semiaberto, afirmando que não aceitaria liberdade parcial.

A crítica de Nikolas veio após o presidente, durante agenda em Belo Horizonte, dizer que Neymar é o “primeiro convocado home office do mundo”. Escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti para integrar o elenco brasileiro na Copa, o atacante ainda não estreou após duas rodadas, pois se recupera de lesão, mas deve estar à disposição na próxima partida, contra a Escócia.

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Para o deputado, Lula, como representante máximo da nação, deveria “valorizar suas estrelas”. Ele encerrou um vídeo com uma provocação: “Neymar não conheceu a esposa dele na cadeia. Quer fazer piadinha, Lula? Aguenta piadinha também”.

A “piadinha” de Nikolas ironiza o fato de que o petista consolidou o relacionamento com a primeira-dama, Janja da Silva, quando estava preso, entre 2018 e 2019. Entretanto, os dois já se conheciam há mais tempo e começaram a se relacionar em 2017, antes da prisão.

Flávio Bolsonaro e Zema defendem Neymar

Nikolas não foi o único nome da direita que saiu em defesa de Neymar após a fala de Lula. Pré-candidatos à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) também publicaram vídeos contra o presidente.

Flávio classificou o deboche do petista como "mais um gol contra": “Você pode gostar ou não do Neymar como jogador, para mim ele é craque. Mas estamos falando de um brasileiro de origem humilde que venceu na vida e levou o nome do país para o mundo”.

Neymar já mostrou diversas vezes alinhamento ao Clã Bolsonaro, inclusive declarando apoio a Jair nas eleições à Presidência em 2022, quando foi derrotado por Lula no segundo turno.

Já Zema acompanhou Nikolas ao citar a primeira-dama Janja para rebater Lula. Também chamou Neymar de “um dos maiores ídolos recentes do Brasil” e criticou Lula como representante do país.

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"Quem dera a Janja ser a [primeira] primeira-dama a ser home office no mundo. Ia ser uma beleza para o Brasil, muita economia e mais dinheiro para o que o povo precisa: saúde, educação e segurança pública", disse Zema, em vídeo publicado nas redes sociais. Ele já chamou a primeira-dama de “esbanja”, acusando-a de se aproveitar do dinheiro público para fazer viagens luxuosas.

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