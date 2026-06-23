Lula: 'Não me candidatei para fazer coisa para rico'

CORREIO BRAZILIENSE (DF) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (23/6), que sua atuação à frente do governo federal tem como foco a população de menor renda, os trabalhadores e a classe média. A declaração foi feita durante a cerimônia de entrega da primeira fase das obras da Nova Serra das Araras, na Via Dutra, no Rio de Janeiro.

Ao defender o papel do Estado na promoção de políticas públicas, Lula afirmou que não chegou à Presidência da República para governar em favor dos mais ricos, mas para atender aqueles que mais dependem da ação governamental.

“Eu não me candidatei para fazer coisa para rico. O rico não precisa do governo. Quem precisa do governo são as pessoas humildes, a classe média e os trabalhadores”, declarou.

Durante o discurso, o presidente também fez uma defesa do legado de seus mandatos anteriores e do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, nenhuma outra gestão federal destinou tantos recursos ao estado do Rio de Janeiro quanto os governos petistas.

“Na história da República, não houve um presidente que colocasse mais dinheiro no Rio de Janeiro do que eu e Dilma Rousseff”, afirmou.

Lula disse ainda que os investimentos realizados ao longo dos últimos governos petistas ajudaram a ampliar ações em áreas como saúde, educação, infraestrutura e inclusão social. “Eu falo isso porque conheço o Brasil. Duvido que algum governador tenha recebido de um presidente da República mais do que recebeu dos governos Lula e Dilma”, declarou.

Ao lembrar sua trajetória de vida, o presidente relatou dificuldades enfrentadas durante a juventude e afirmou que sua experiência pessoal contribui para compreender os desafios vividos pela população de baixa renda. “Eu sei o que o povo deste país sofre. Sei das dificuldades que muitas famílias enfrentam. Foi exatamente por isso que me candidatei à Presidência da República”, disse.

Nova Serra das Araras

A entrega da primeira etapa da Nova Serra das Araras representa um avanço em uma das maiores intervenções rodoviárias atualmente em andamento no país. O empreendimento integra o processo de modernização da Via Dutra e recebeu investimentos estimados em R$ 1,5 bilhão. A fase inaugurada nesta terça-feira libera uma nova estrutura viária em trecho estratégico da ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo.

As melhorias buscam aumentar a segurança dos motoristas e ampliar a capacidade de circulação em uma região que concentra intenso fluxo de veículos de passeio e de transporte de cargas. De acordo com o governo federal, os trabalhos já ultrapassaram 70% de execução.

Quando estiver totalmente concluída, a Nova Serra das Araras contará com pistas ampliadas nos dois sentidos, novos viadutos, sistemas modernos de monitoramento, iluminação em todo o trecho e estruturas destinadas a aumentar a segurança operacional da rodovia.

A expectativa é de que a obra produza impactos significativos na logística nacional. A região é considerada um dos principais corredores de transporte do país, conectando dois dos maiores polos econômicos brasileiros e movimentando milhares de veículos diariamente.

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Os estudos apresentados pelo governo apontam que as intervenções deverão aumentar a fluidez do tráfego e reduzir o tempo de deslocamento dos usuários. A previsão é de melhora expressiva nas condições de circulação, especialmente em períodos de maior movimento.