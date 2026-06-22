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Indústria brasileira

Lula anuncia R$ 140 bilhões para programa industrial do país

Pacote Nova Indústria Brasil abrange iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor, à inovação, à transição ecológica e ao desenvolvimento sustentável

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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
Repórter
22/06/2026 14:16

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18.05.2026 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante visita ..s quatro novas linhas de luz do CNPEM, na Rua Giuseppe M..ximo Scolfaro, n.. 10.000, Polo II de Alta Tecnologia de Campinas, Campinas - SP.....Foto: Ricardo Stuckert / PR
Presidente Lula fez o anúncio nesta segunda-feira (22/6), no Rio de Janeiro; recursos da Nova Indústria Brasil serão investidos até dezembro deste ano crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira (22/6), no Rio de Janeiro, de cerimônia em comemoração aos 74 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Durante o evento, foram anunciados novos investimentos e iniciativas voltadas ao fortalecimento da indústria brasileira, à inovação, à transição ecológica e ao desenvolvimento sustentável.

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A principal medida do pacote do governo envolve a ampliação de recursos para a Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial do governo federal voltada ao desenvolvimento de setores estratégicos da economia. A iniciativa receberá mais R$ 140 bilhões em recursos até dezembro de 2026.

Do total, R$ 102,5 bilhões serão disponibilizados pelo BNDES e R$ 37,5 bilhões pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Com o novo aporte, a política industrial ultrapassará R$ 750 bilhões em recursos disponíveis para investimentos no período de 2023 a 2026.

Entre as áreas consideradas estratégicas estão fertilizantes, máquinas agrícolas, insumos farmacêuticos ativos (IFAs), biofármacos, terapias avançadas, mobilidade sustentável, inteligência artificial, audiovisual, minerais críticos e tecnologias duais. Segundo o governo, os investimentos têm como objetivo ampliar a capacidade produtiva nacional, estimular a inovação e fortalecer a competitividade da indústria brasileira.

Durante a cerimônia, também foi lançado o portal Investe Indústria Brasil, desenvolvido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). A plataforma funcionará como um instrumento de acompanhamento da política industrial, reunindo informações sobre investimentos previstos, demandas empresariais e gargalos dos setores prioritários.

Restauração florestal na Amazônia

Outro anúncio incluiu a divulgação dos resultados do primeiro leilão do ProFloresta+, iniciativa do BNDES em parceria com a Petrobras para aquisição de créditos de carbono de alta integridade gerados por projetos de restauração ecológica na Amazônia.

Foram selecionadas três empresas responsáveis pelo fornecimento de 5 milhões de créditos de carbono provenientes de áreas restauradas com espécies nativas do bioma amazônico.

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A iniciativa prevê a mobilização de aproximadamente R$ 450 milhões em investimentos apenas na etapa de plantio, além da geração de 6,3 mil empregos verdes. O projeto também estima o plantio de mais de 25 milhões de árvores nativas e a captura de cinco milhões de toneladas de carbono.

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