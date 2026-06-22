Lula anuncia R$ 140 bilhões para programa industrial do país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira (22/6), no Rio de Janeiro, de cerimônia em comemoração aos 74 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Durante o evento, foram anunciados novos investimentos e iniciativas voltadas ao fortalecimento da indústria brasileira, à inovação, à transição ecológica e ao desenvolvimento sustentável.

A principal medida do pacote do governo envolve a ampliação de recursos para a Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial do governo federal voltada ao desenvolvimento de setores estratégicos da economia. A iniciativa receberá mais R$ 140 bilhões em recursos até dezembro de 2026.

Do total, R$ 102,5 bilhões serão disponibilizados pelo BNDES e R$ 37,5 bilhões pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Com o novo aporte, a política industrial ultrapassará R$ 750 bilhões em recursos disponíveis para investimentos no período de 2023 a 2026.

Entre as áreas consideradas estratégicas estão fertilizantes, máquinas agrícolas, insumos farmacêuticos ativos (IFAs), biofármacos, terapias avançadas, mobilidade sustentável, inteligência artificial, audiovisual, minerais críticos e tecnologias duais. Segundo o governo, os investimentos têm como objetivo ampliar a capacidade produtiva nacional, estimular a inovação e fortalecer a competitividade da indústria brasileira.

Durante a cerimônia, também foi lançado o portal Investe Indústria Brasil, desenvolvido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). A plataforma funcionará como um instrumento de acompanhamento da política industrial, reunindo informações sobre investimentos previstos, demandas empresariais e gargalos dos setores prioritários.

Restauração florestal na Amazônia

Outro anúncio incluiu a divulgação dos resultados do primeiro leilão do ProFloresta+, iniciativa do BNDES em parceria com a Petrobras para aquisição de créditos de carbono de alta integridade gerados por projetos de restauração ecológica na Amazônia.

Foram selecionadas três empresas responsáveis pelo fornecimento de 5 milhões de créditos de carbono provenientes de áreas restauradas com espécies nativas do bioma amazônico.

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A iniciativa prevê a mobilização de aproximadamente R$ 450 milhões em investimentos apenas na etapa de plantio, além da geração de 6,3 mil empregos verdes. O projeto também estima o plantio de mais de 25 milhões de árvores nativas e a captura de cinco milhões de toneladas de carbono.