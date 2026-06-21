Como consultar a restituição do IR 2026: 2º lote e você pode estar nele

Escolher o Pix para crédito do valor da restituição também concede prioridade.

Data de transmissão do documento

Para os demais, a data de transmissão da declaração serve como critério de desempate.

Cronograma de pagamentos e consulta on-line

Para checar a situação, basta entrar no portal oficial do Fisco ou usar o aplicativo "Meu Imposto de Renda". É necessário preencher dados como o número do CPF, a data exata de nascimento e o exercício correspondente à declaração.

O cronograma segue ativo até o fim do segundo semestre, com depósitos em 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto. A estimativa é que 80% de todas as restituições deste ano sejam liquidadas já nestas duas primeiras etapas.

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Caso o valor não seja liberado agora, o motivo pode ser a retenção na malha fina por falhas ou inconsistências no preenchimento. Nessas situações, o contribuinte deve corrigir as pendências para tentar garantir o recebimento nos lotes residuais de julho ou agosto.