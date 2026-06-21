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IMPOSTO DE RENDA

Como consultar a restituição do IR 2026: 2º lote e você pode estar nele

Pagamento será em 30 de junho; veja como consultar se sua restituição foi liberada

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
21/06/2026 17:17 - atualizado em 21/06/2026 17:25

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Como consultar a restituição do IRPF 2026: Receita abre 2º lote e você pode estar entre os beneficiados
Como consultar a restituição do IRPF 2026: Receita abre 2º lote e você pode estar entre os beneficiados crédito: Tupi

A partir desta terça-feira (23/6), os contribuintes poderão verificar se foram incluídos no segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026. A liberação do sistema pela Receita Federal ocorre tradicionalmente uma semana antes do depósito bancário.

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O pagamento está agendado para 30 de junho. Este ano, o órgão optou por um calendário mais enxuto, reduzindo para apenas quatro o número total de parcelas, o que acelera a devolução dos valores aos cidadãos.

Grupos prioritários e critérios de recebimento

Quem tem prioridade na restituição do IR

Conheça os grupos prioritários e critérios de desempate estabelecidos por lei.

Idosos com 60 anos ou mais

Prioridade absoluta para maiores de 80 anos, seguida por contribuintes com 60 anos ou mais.

Pessoas com deficiência ou doença grave

Inclui portadores de doenças graves e pessoas com deficiências físicas ou mentais.

Professores em atividade principal

Profissionais do magistério que têm essa atividade como sua principal fonte de renda.

Declaração pré-preenchida

Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ganham prioridade no processamento.

Indicação do Pix para crédito

Escolher o Pix para crédito do valor da restituição também concede prioridade.

Data de transmissão do documento

Para os demais, a data de transmissão da declaração serve como critério de desempate.

Cronograma de pagamentos e consulta on-line

Para checar a situação, basta entrar no portal oficial do Fisco ou usar o aplicativo "Meu Imposto de Renda". É necessário preencher dados como o número do CPF, a data exata de nascimento e o exercício correspondente à declaração.

O cronograma segue ativo até o fim do segundo semestre, com depósitos em 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto. A estimativa é que 80% de todas as restituições deste ano sejam liquidadas já nestas duas primeiras etapas.

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Caso o valor não seja liberado agora, o motivo pode ser a retenção na malha fina por falhas ou inconsistências no preenchimento. Nessas situações, o contribuinte deve corrigir as pendências para tentar garantir o recebimento nos lotes residuais de julho ou agosto.

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