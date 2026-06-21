Como consultar a restituição do IR 2026: 2º lote e você pode estar nele
Pagamento será em 30 de junho; veja como consultar se sua restituição foi liberada
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A partir desta terça-feira (23/6), os contribuintes poderão verificar se foram incluídos no segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026. A liberação do sistema pela Receita Federal ocorre tradicionalmente uma semana antes do depósito bancário.
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O pagamento está agendado para 30 de junho. Este ano, o órgão optou por um calendário mais enxuto, reduzindo para apenas quatro o número total de parcelas, o que acelera a devolução dos valores aos cidadãos.
Grupos prioritários e critérios de recebimento
Quem tem prioridade na restituição do IR
Conheça os grupos prioritários e critérios de desempate estabelecidos por lei.
Idosos com 60 anos ou mais
Prioridade absoluta para maiores de 80 anos, seguida por contribuintes com 60 anos ou mais.
Pessoas com deficiência ou doença grave
Inclui portadores de doenças graves e pessoas com deficiências físicas ou mentais.
Professores em atividade principal
Profissionais do magistério que têm essa atividade como sua principal fonte de renda.
Declaração pré-preenchida
Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ganham prioridade no processamento.
Indicação do Pix para crédito
Escolher o Pix para crédito do valor da restituição também concede prioridade.
Data de transmissão do documento
Para os demais, a data de transmissão da declaração serve como critério de desempate.
Cronograma de pagamentos e consulta on-line
Para checar a situação, basta entrar no portal oficial do Fisco ou usar o aplicativo "Meu Imposto de Renda". É necessário preencher dados como o número do CPF, a data exata de nascimento e o exercício correspondente à declaração.
O cronograma segue ativo até o fim do segundo semestre, com depósitos em 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto. A estimativa é que 80% de todas as restituições deste ano sejam liquidadas já nestas duas primeiras etapas.
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Caso o valor não seja liberado agora, o motivo pode ser a retenção na malha fina por falhas ou inconsistências no preenchimento. Nessas situações, o contribuinte deve corrigir as pendências para tentar garantir o recebimento nos lotes residuais de julho ou agosto.