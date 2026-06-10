Como consultar a malha fina e regularizar o Imposto de Renda

Após o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), a Receita Federal pode notificar contribuintes por inconsistências nos dados enviados. Cair na malha fina acontece quando o sistema do órgão identifica alguma divergência entre as informações declaradas e os dados fornecidos por outras fontes, como empresas, bancos e hospitais.

Essa análise automática cruza dados para verificar se tudo foi informado corretamente. Quando algo está errado, a declaração fica retida para uma análise mais detalhada. A boa notícia é que, na maioria dos casos, o próprio contribuinte pode resolver a situação de forma simples e online, sem precisar sair de casa ou ir a uma unidade da Receita.

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Como saber se caí na malha fina?

A consulta para verificar se a sua declaração possui pendências é feita diretamente no portal Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). O acesso é seguro e exige login com a conta gov.br, nos níveis prata ou ouro. Confira o passo a passo para verificar a sua situação:

Acesse o portal e-CAC da Receita Federal. Faça o login com sua conta gov.br (CPF e senha). No menu principal, selecione a opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”. Na tela seguinte, na aba “Processamento”, procure pela seção “Pendências de Malha”.

Se houver alguma inconsistência, o sistema indicará qual é o problema e orientará sobre como proceder. Caso não exista nenhuma pendência, a mensagem indicará que sua declaração está em fila de restituição ou já foi processada.

Como regularizar a situação?

Para corrigir os erros, o contribuinte precisa enviar uma declaração retificadora. O procedimento é feito pelo mesmo programa utilizado para enviar a declaração original. Basta abrir o documento já enviado, selecionar a opção para retificar, corrigir as informações apontadas pela Receita Federal e enviar novamente.

Os erros mais comuns que levam à malha fina envolvem a omissão de rendimentos, como salários ou aluguéis, despesas médicas declaradas de forma incorreta, dados de dependentes divergentes ou informações inconsistentes sobre compra e venda de bens. É fundamental revisar todos os campos com atenção.

Após o envio da retificação, o sistema da Receita processará as novas informações. Se a correção resultar em imposto a pagar, o sistema calculará o valor devido, acrescido de multa e juros com base na taxa Selic, e emitirá um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) para o pagamento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria