Caiu na malha fina? Veja o passo a passo de como resolver o problema

A declaração do Imposto de Renda incompleta ou com erros pode levar o contribuinte à malha fina, mas resolver a situação pode ser mais simples do que parece. A retenção ocorre quando a Receita Federal encontra inconsistências entre as informações declaradas por você e os dados que possui em seu sistema, fornecidos por outras fontes, como empresas e instituições financeiras.

Verifique o que motivou a pendência de forma on-line, por meio do portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), no site da Receita Federal, ou pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para smartphones e tablets. O acesso a ambos os canais requer uma conta Gov.br de nível prata ou ouro.

Dentro do portal ou do aplicativo, procure pela opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”. Lá, você encontrará o extrato de processamento da sua declaração, que exibirá o status do seu envio (como "Em Processamento", "Processada", "Com Pendências" ou "Em Análise") e detalhará quais informações apresentam inconsistências.

Como corrigir as pendências no Imposto de Renda

Se você perceber que a inconsistência foi causada por um erro seu, como a omissão de um rendimento ou o preenchimento incorreto de uma despesa médica, a solução é enviar uma declaração retificadora.

Para isso, utilize o mesmo programa em que fez a declaração original. Abra o documento enviado, selecione a opção para retificar e corrija os campos necessários, informando o número do recibo da declaração anterior para concluir o processo. Não há multa para quem corrige a declaração de forma espontânea.

Se, ao analisar o extrato, você constatar que as informações enviadas estão corretas e o erro partiu de uma fonte pagadora, será necessário apresentar os documentos que comprovam sua declaração. Reúna todos os recibos, informes de rendimentos e comprovantes que justifiquem os dados.

A entrega dessa documentação pode ser feita digitalmente, por meio do próprio sistema e-CAC, ao abrir um processo para contestar a notificação. Após ser intimado pela Receita, o contribuinte tem um prazo para se manifestar, e agir rapidamente para resolver a pendência pode evitar a aplicação de multa de ofício e juros sobre o imposto devido.

