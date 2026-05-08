Caiu na malha fina do IR? Saiba o que fazer para regularizar situação

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Com a liberação dos lotes de restituição do Imposto de Renda, muitos contribuintes descobrem uma notícia indesejada ao consultar seu status: a declaração caiu na malha fina. Isso significa que a Receita Federal encontrou inconsistências nas informações e reteve o documento para uma análise mais detalhada, o que atrasa o pagamento de qualquer valor a ser restituído.

Essa retenção não significa necessariamente que há uma fraude, mas sim que existem divergências entre os dados declarados e as informações que a Receita possui em seu sistema. Resolver a pendência o quanto antes é fundamental para evitar multas e regularizar a situação fiscal.

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Como saber se caí na malha fina?

A verificação é feita de forma online. O contribuinte deve acessar o portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) da Receita Federal ou o aplicativo "Meu Imposto de Renda" com sua conta Gov.br. Dentro do sistema, na seção “Meu Imposto de Renda”, é possível consultar o extrato do processamento da declaração. Se houver alguma pendência, o status 'Com Pendências' será exibido na área de Processamento, indicando que a declaração está retida na malha fina.

Principais motivos que levam à malha fina

Os erros mais comuns que levam uma declaração a ser retida pela Receita Federal geralmente envolvem omissões ou informações incorretas. Entender as causas ajuda a evitar problemas futuros.

Omissão de rendimentos: esquecer de declarar salários de um segundo emprego, valores de aluguel recebidos ou pensões alimentícias.

Despesas médicas: informar valores de consultas ou procedimentos que não batem com os dados enviados por clínicas, hospitais e planos de saúde.

Informações de dependentes: incluir um dependente de forma incorreta ou deixar de declarar os rendimentos dele, caso existam.

Divergência de dados: os valores de rendimentos ou de imposto retido na fonte informados por você não coincidem com os declarados pela sua fonte pagadora.

Passo a passo para regularizar a situação

Ao identificar o erro no extrato do e-CAC, o caminho para a correção é a declaração retificadora. O processo é similar ao do envio original, mas é preciso selecionar a opção “Declaração Retificadora” e informar o número do recibo da entrega anterior. Corrija a informação que causou a pendência e envie novamente. A declaração pode ser retificada quantas vezes forem necessárias.

Se você fizer a correção por conta própria, antes de receber qualquer notificação oficial, o problema é resolvido sem a aplicação de multas. Após o novo processamento, caso tenha direito, a restituição será incluída nos lotes residuais.

Caso já tenha recebido uma intimação fiscal, não é mais possível apenas retificar a declaração. Neste cenário, é necessário agendar um atendimento na Receita Federal para apresentar todos os documentos que comprovem a veracidade das suas informações e justifiquem os dados declarados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.