Declaração retificadora passo a passo: como corrigir o IR e sair da malha

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Descobrir que a declaração do Imposto de Renda caiu na malha fina pode gerar preocupação, mas a solução costuma ser mais simples do que parece. O caminho para regularizar a situação com a Receita Federal é a entrega da declaração retificadora, um processo que pode ser feito de forma totalmente on-line, diretamente no portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).

Esse procedimento permite corrigir erros ou omissões sem a necessidade de sair de casa. O contribuinte pode alterar informações como rendimentos não declarados, despesas médicas inseridas de forma incorreta ou dados de dependentes. A correção voluntária, feita antes de qualquer notificação oficial da Receita, evita multas mais pesadas e resolve as pendências de forma ágil.

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Passo a passo para retificar o Imposto de Renda

Para sair da malha fina, o primeiro passo é identificar exatamente qual foi o erro na declaração original. O próprio sistema da Receita Federal geralmente indica a inconsistência. Com os documentos corretos em mãos, basta seguir as etapas abaixo para fazer a correção.

Acesse o portal e-CAC: entre no site da Receita Federal e faça o login no e-CAC com sua conta Gov.br de nível prata ou ouro. Localize sua declaração: dentro do portal, clique na opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)". O sistema mostrará o status de processamento de suas declarações dos últimos anos. Identifique a pendência: a declaração que caiu na malha fina aparecerá com o status "Com pendências". Clique nela para ver o motivo da inconsistência apontado pela Receita. Inicie a retificação: na mesma tela, procure pela opção para retificar a declaração. O sistema abrirá uma cópia exata do formulário que você enviou originalmente. (Nota: Se você precisar corrigir dados de atividade rural ou ganho de capital, o sistema exigirá que você faça a retificação baixando o Programa IRPF em seu computador). Corrija as informações: navegue pelos campos da declaração e altere apenas os dados que estão incorretos ou incompletos. É crucial ter os documentos comprobatórios para inserir os valores exatos. Envie a declaração corrigida: após revisar todas as informações e se certificar de que tudo está certo, envie a declaração retificadora. O número do recibo será diferente do original.

Após o envio, a Receita Federal inicia um novo processamento. É fundamental acompanhar o status pelo e-CAC para confirmar que as pendências foram resolvidas. A retificação em si não gera multas, mas se a correção resultar em mais imposto a pagar, haverá cobrança de juros e multa sobre o valor da diferença.

Para quem tem imposto a restituir, a correção também altera o cenário. Ao enviar uma declaração retificadora, o contribuinte vai para o final da fila de pagamento, recebendo o valor nos lotes residuais liberados pela Receita Federal após o término dos lotes regulares.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.