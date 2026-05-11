Assine
overlay
Início Economia
IMPOSTOS

Declaração pré-preenchida: como usar e ganhar prioridade no lote

Veja o passo a passo para usar o modelo que dá prioridade no lote e receba antes; é preciso ter conta gov.br nos níveis ouro ou prata

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
11/05/2026 14:46 - atualizado em 11/05/2026 14:47

compartilhe

SIGA
×
Declaração pré-preenchida: como usar e ganhar prioridade no lote
A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026 pode ser acessada pelos sistemas da Receita Federal, como detalhado na matéria crédito: Marcello Casal Jr / Agencia Brasil

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026 é a forma mais rápida e segura para os contribuintes acertarem as contas com o Leão, com prazo de entrega entre 23 de março e 29 de maio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Além de reduzir o risco de erros e da malha fina, o modelo oferece prioridade no recebimento da restituição, cujo primeiro lote será pago em 29 de maio.

Para o IR 2026, a Receita Federal aprimorou o sistema, incluindo mais dados de forma automática, como rendimentos de renda variável e informações de empregados domésticos.

No entanto, o benefício na fila da restituição foi dividido. Quem utiliza a declaração pré-preenchida e opta por receber a restituição via Pix tem prioridade sobre quem usa apenas um desses recursos. Essa mudança coloca os contribuintes mais ágeis em uma posição ainda mais vantajosa.

Leia Mais

É fundamental lembrar que, apesar da facilidade, a responsabilidade final sobre as informações declaradas é do contribuinte. Em 2026, com a substituição da DIRF pelo eSocial e EFD-Reinf, o cruzamento de dados ficou ainda mais rigoroso, aumentando a necessidade de uma conferência minuciosa de todos os campos.

Como usar a declaração pré-preenchida

Para acessar o modelo, é obrigatório ter uma conta no portal gov.br nos níveis prata ou ouro. Veja o passo a passo:

  1. Acesse o sistema da Receita Federal pelo programa para computador, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou pelo portal e-CAC.

  2. Faça o login utilizando sua conta gov.br (nível prata ou ouro).

  3. Na tela inicial, selecione a opção “Iniciar Declaração a partir da Pré-Preenchida”. O sistema irá carregar automaticamente diversas informações já disponíveis na base de dados da Receita, como rendimentos, deduções, bens e dívidas.

  4. Confira todas as informações com atenção. Verifique se os valores estão corretos, se falta alguma fonte pagadora, despesa médica ou outra informação relevante. Corrija o que for necessário e adicione os dados que não foram importados.

  5. Após revisar e completar todos os campos, verifique as pendências e envie a declaração.

Importante lembrar que caso você preencha a declaração de outra pessoa (como um familiar) usando o modelo pré-preenchido, você precisará de uma autorização eletrônica via portal gov.br, caso não possua uma procuração eletrônica formal.

Quem tem prioridade na restituição?

A ordem de pagamento dos lotes de restituição do IRPF 2026 segue critérios de prioridade definidos pela Receita Federal. Confira a ordem correta:

  1. Contribuintes idosos com 80 anos ou mais;

  2. Idosos com idade entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou portadores de moléstia grave;

  3. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

  4. Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix;

  5. Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix;

  6. Demais contribuintes.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

imposto-de-renda irpf-2026 receita-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay