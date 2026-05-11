Declaração pré-preenchida: como usar e ganhar prioridade no lote

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026 é a forma mais rápida e segura para os contribuintes acertarem as contas com o Leão, com prazo de entrega entre 23 de março e 29 de maio.

Além de reduzir o risco de erros e da malha fina, o modelo oferece prioridade no recebimento da restituição, cujo primeiro lote será pago em 29 de maio.

Para o IR 2026, a Receita Federal aprimorou o sistema, incluindo mais dados de forma automática, como rendimentos de renda variável e informações de empregados domésticos.

No entanto, o benefício na fila da restituição foi dividido. Quem utiliza a declaração pré-preenchida e opta por receber a restituição via Pix tem prioridade sobre quem usa apenas um desses recursos. Essa mudança coloca os contribuintes mais ágeis em uma posição ainda mais vantajosa.

Leia Mais

É fundamental lembrar que, apesar da facilidade, a responsabilidade final sobre as informações declaradas é do contribuinte. Em 2026, com a substituição da DIRF pelo eSocial e EFD-Reinf, o cruzamento de dados ficou ainda mais rigoroso, aumentando a necessidade de uma conferência minuciosa de todos os campos.

Como usar a declaração pré-preenchida

Para acessar o modelo, é obrigatório ter uma conta no portal gov.br nos níveis prata ou ouro. Veja o passo a passo:

Acesse o sistema da Receita Federal pelo programa para computador, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou pelo portal e-CAC. Faça o login utilizando sua conta gov.br (nível prata ou ouro). Na tela inicial, selecione a opção “Iniciar Declaração a partir da Pré-Preenchida”. O sistema irá carregar automaticamente diversas informações já disponíveis na base de dados da Receita, como rendimentos, deduções, bens e dívidas. Confira todas as informações com atenção. Verifique se os valores estão corretos, se falta alguma fonte pagadora, despesa médica ou outra informação relevante. Corrija o que for necessário e adicione os dados que não foram importados. Após revisar e completar todos os campos, verifique as pendências e envie a declaração.

Importante lembrar que caso você preencha a declaração de outra pessoa (como um familiar) usando o modelo pré-preenchido, você precisará de uma autorização eletrônica via portal gov.br, caso não possua uma procuração eletrônica formal.

Quem tem prioridade na restituição?

A ordem de pagamento dos lotes de restituição do IRPF 2026 segue critérios de prioridade definidos pela Receita Federal. Confira a ordem correta:

Contribuintes idosos com 80 anos ou mais; Idosos com idade entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou portadores de moléstia grave; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix; Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix; Demais contribuintes. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.