Restituição do IR: como consultar lotes residuais de anos anteriores

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Enquanto milhões de brasileiros aguardam a restituição do Imposto de Renda deste ano, um valor considerável de períodos anteriores pode estar esquecido nos cofres da Receita Federal. Esses pagamentos são liberados por meio dos chamados lotes residuais, que beneficiam contribuintes que caíram na malha fina em anos passados e já regularizaram suas pendências.

A boa notícia é que a consulta a esses valores é simples e pode ser feita a qualquer momento pela internet. Muitas pessoas não sabem que têm direito a esses recursos, que ficam disponíveis para resgate por um determinado período. O processo de verificação leva apenas alguns minutos e exige somente dados básicos do contribuinte.

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Esses lotes são liberados periodicamente pela Receita Federal, geralmente nos últimos dias úteis de determinados meses, sempre que há um número suficiente de declarações processadas após a correção de erros ou a apresentação de documentos comprobatórios. Portanto, quem resolveu uma pendência com o Fisco deve ficar atento ao sistema de consulta.

Como consultar lotes residuais do Imposto de Renda

Para verificar se você tem algum valor a receber de anos anteriores, basta seguir um passo a passo direto no portal da Receita Federal. O sistema permite a consulta de forma individualizada, ano a ano.

Acesse o site oficial da Receita Federal e procure pela seção "Meu Imposto de Renda".

Dentro dessa área, clique na opção "Consultar a Restituição".

Você precisará informar seu CPF e data de nascimento.

Em seguida, selecione o ano da declaração que deseja consultar. É necessário fazer uma busca para cada ano separadamente.

Digite os caracteres de segurança que aparecem na tela e clique em "Consultar".

O sistema exibirá imediatamente a situação da sua declaração para o ano pesquisado. Se houver valores a serem restituídos, a página informará a data em que o pagamento foi liberado e o banco em que o dinheiro foi depositado.

Dinheiro a receber? Saiba o que fazer

Caso a consulta aponte que você tem direito à restituição, o valor é depositado diretamente na conta bancária indicada na declaração original. Se essa conta estiver desativada, o dinheiro fica disponível por até um ano no Banco do Brasil para ser reagendado.

Nessa situação, o contribuinte pode entrar em contato com a Central de Relacionamento do Banco do Brasil pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) ou 0800-729-0088 (deficientes auditivos) para solicitar um novo agendamento do crédito em uma conta de sua preferência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.