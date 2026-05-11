Segundo lote da restituição 2026: veja a data e quem recebe agora

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A Receita Federal confirmou que o pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2026 será realizado em 30 de junho de 2026. Contribuintes que ainda não receberam no primeiro lote devem ficar atentos para verificar se foram incluídos nesta nova leva de pagamentos.

Neste ano, o calendário de restituições foi ajustado para quatro lotes regulares, diferentemente dos cinco lotes de anos anteriores. Os pagamentos ocorrerão nas seguintes datas: 1º lote (29/5), 2º lote (30/6), 3º lote (31/7) e 4º lote (28/8). Além disso, uma novidade para 2026 é um lote especial em 15 de julho, destinado à restituição automática para contribuintes de baixa renda.

Leia Mais

Quem tem prioridade no recebimento?

O pagamento segue uma ordem de prioridade definida pela legislação. Após os grupos prioritários, a ordem é definida pela data de entrega da declaração. Confira os grupos com preferência:

Idosos com 60 anos ou mais (pessoas com 80 anos ou mais têm prioridade absoluta sobre os demais idosos);

Contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix;

Demais contribuintes.

Como consultar a restituição?

A consulta para saber se você está no segundo lote geralmente é liberada uma semana antes da data do pagamento. Para este lote, a expectativa é que a consulta esteja disponível a partir de 23 de junho. Para verificar, siga os passos:

Acesse o site oficial da Receita Federal na área "Meu Imposto de Renda". Clique em "Consultar a Restituição". Informe seu CPF, data de nascimento e o ano-calendário (2026). O sistema informará a situação da sua declaração.

O que fazer se o valor não for creditado?

Caso a restituição esteja liberada mas o valor não tenha sido creditado na conta informada (por motivo de erro ou desativação da conta), o dinheiro ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou entrando em contato com a Central de Relacionamento do banco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano para garantir sua precisão e qualidade.