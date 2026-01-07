Assine
Caiu na malha fina do Imposto de Renda? Veja o passo a passo para sair

Ser pego pela Receita não é o fim do mundo; confira um guia prático sobre como retificar sua declaração, apresentar documentos e regularizar sua situação

07/01/2026 10:43

Caiu na malha fina do Imposto de Renda? Veja o passo a passo para sair
Use o aplicativo &quot;Meu Imposto de Renda&quot; para verificar e resolver pendências do seu Imposto de Renda, evitando a malha fina. crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quando são encontradas diferenças entre as informações declaradas no Imposto de Renda e as informações apresentadas pelas outras entidades, como empresas, bancos, entre outros, sua declaração é separada para a “malha fina”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Apesar de ser uma situação que pode assustar, resolvê-la é, na maioria das vezes, mais simples do que parece. O importante é agir rapidamente para corrigir os erros, evitar multas mais pesadas e regularizar o seu CPF. O processo de verificação e correção é feito totalmente online, diretamente no portal da Receita Federal, sem a necessidade de sair de casa.

Como saber se caí na malha fina?

O primeiro passo é confirmar a situação da sua declaração. Para isso, acesse o aplicativo "Meu Imposto de Renda" disponível na internet ou para dispositivos móveis IPhone ou Android.

Nele, é possível checar o status da sua declaração no serviço "Pendências de malha". Se houver a indicação “Com Pendências”, que é o status oficial indicando malha fina, significa que sua declaração foi retida. O próprio sistema informará qual foi a inconsistência encontrada, facilitando a identificação do erro a ser corrigido.

Quais os principais motivos para cair na malha fina?

As inconsistências mais comuns que levam os contribuintes à malha fina geralmente envolvem erros de digitação ou o esquecimento de informações importantes. Fique atento aos principais motivos:

  • Omissão de rendimentos: esquecer de declarar salários, aluguéis, aposentadorias ou rendimentos de investimentos.

  • Despesas médicas: informar valores de consultas ou exames que não batem com os dados declarados pelo profissional ou clínica.

  • Informações de dependentes: declarar um dependente que também possui renda e esquecer de informar esses ganhos.

  • Dados bancários: divergências em informações de saldos ou rendimentos de aplicações financeiras.

Passo a passo para regularizar a situação

Após identificar o erro, o caminho para a regularização é a entrega de uma declaração retificadora. O processo é bastante direto e corrige as informações enviadas anteriormente. Siga estas etapas:

  1. Identifique o erro: verifique no aplicativo qual foi a pendência apontada pela Receita Federal.

  2. Reúna os documentos: junte todos os comprovantes necessários para corrigir a informação, como informes de rendimentos, recibos médicos ou extratos bancários.

  3. Faça a retificação: utilize o mesmo programa em que você fez a declaração original. Abra o documento enviado, selecione a opção “Retificar Declaração” e insira as informações corretas. Não é preciso preencher tudo de novo, apenas os campos com erros.

  4. Envie e acompanhe: após transmitir a declaração retificadora, acompanhe o status novamente. Se tudo estiver certo, a situação será regularizada e a pendência desaparecerá. O prazo para o processamento pode variar de alguns dias a algumas semanas, dependendo do volume de declarações na Receita.

Caso você acredite que todas as informações declaradas estão corretas, é possível aguardar uma intimação da Receita Federal, geralmente emitida no ano seguinte ao da entrega da declaração, para apresentar os documentos comprobatórios ou agendar um atendimento para entregar a documentação de forma voluntária.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

