Caiu na malha fina do Imposto de Renda? Veja o passo a passo para sair
Ser pego pela Receita não é o fim do mundo; confira um guia prático sobre como retificar sua declaração, apresentar documentos e regularizar sua situação
Quando são encontradas diferenças entre as informações declaradas no Imposto de Renda e as informações apresentadas pelas outras entidades, como empresas, bancos, entre outros, sua declaração é separada para a “malha fina”.
Apesar de ser uma situação que pode assustar, resolvê-la é, na maioria das vezes, mais simples do que parece. O importante é agir rapidamente para corrigir os erros, evitar multas mais pesadas e regularizar o seu CPF. O processo de verificação e correção é feito totalmente online, diretamente no portal da Receita Federal, sem a necessidade de sair de casa.
Como saber se caí na malha fina?
O primeiro passo é confirmar a situação da sua declaração. Para isso, acesse o aplicativo "Meu Imposto de Renda" disponível na internet ou para dispositivos móveis IPhone ou Android.
Nele, é possível checar o status da sua declaração no serviço "Pendências de malha". Se houver a indicação “Com Pendências”, que é o status oficial indicando malha fina, significa que sua declaração foi retida. O próprio sistema informará qual foi a inconsistência encontrada, facilitando a identificação do erro a ser corrigido.
Quais os principais motivos para cair na malha fina?
As inconsistências mais comuns que levam os contribuintes à malha fina geralmente envolvem erros de digitação ou o esquecimento de informações importantes. Fique atento aos principais motivos:
Omissão de rendimentos: esquecer de declarar salários, aluguéis, aposentadorias ou rendimentos de investimentos.
Despesas médicas: informar valores de consultas ou exames que não batem com os dados declarados pelo profissional ou clínica.
Informações de dependentes: declarar um dependente que também possui renda e esquecer de informar esses ganhos.
Dados bancários: divergências em informações de saldos ou rendimentos de aplicações financeiras.
Passo a passo para regularizar a situação
Após identificar o erro, o caminho para a regularização é a entrega de uma declaração retificadora. O processo é bastante direto e corrige as informações enviadas anteriormente. Siga estas etapas:
Identifique o erro: verifique no aplicativo qual foi a pendência apontada pela Receita Federal.
Reúna os documentos: junte todos os comprovantes necessários para corrigir a informação, como informes de rendimentos, recibos médicos ou extratos bancários.
Faça a retificação: utilize o mesmo programa em que você fez a declaração original. Abra o documento enviado, selecione a opção “Retificar Declaração” e insira as informações corretas. Não é preciso preencher tudo de novo, apenas os campos com erros.
Envie e acompanhe: após transmitir a declaração retificadora, acompanhe o status novamente. Se tudo estiver certo, a situação será regularizada e a pendência desaparecerá. O prazo para o processamento pode variar de alguns dias a algumas semanas, dependendo do volume de declarações na Receita.
Caso você acredite que todas as informações declaradas estão corretas, é possível aguardar uma intimação da Receita Federal, geralmente emitida no ano seguinte ao da entrega da declaração, para apresentar os documentos comprobatórios ou agendar um atendimento para entregar a documentação de forma voluntária.
