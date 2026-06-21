Rizek critica piada de Lula com Neymar: 'Pode unir Seleção contra ele'

Para o jornalista André Rizek, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cometeu um “erro grave” ao zombar do atacante Neymar Jr., que defende o Santos e a Seleção Brasileira, e pode virar inimigo do time nacional pela piada.

"Eu acho que o Lula mandou mal ali. Não pela piada em si, mas por ser quem ele é, o presidente da República", analisou o jornalista, em vídeo publicado nas redes sociais. Em agenda em Belo Horizonte na sexta-feira (19/6), Lula chamou Neymar de “primeiro convocado home office”, ironizando a lesão que o tirou dos primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Rizek reconheceu que piadas do tipo podem ser “engraçadas mesmo”, mas não estão à altura do presidente. A fala também foi criticada por opositores, como os pré-candidatos a presidente Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Erro de Lula ao zombar de Neymar

O jornalista também avaliou que o deboche pode pegar mal para o próprio presidente: “Se o Neymar surpreender, fizer uma grande Copa e levar o Brasil a algo grande, é natural que não reaja bem a algo que o presidente fez com ele.”

“O Neymar é o ídolo máximo dos jogadores que estão na Seleção Brasileira. Mexer com o Neymar hoje é também mexer com a Seleção Brasileira. Do ponto de vista da estratégia política, me espanta ele cometer esse erro”, completou.

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Para Rizek, Lula falhou em cutucar um vespeiro relacionado à Seleção Brasileira na Copa do Mundo, "a única coisa que pode unir os brasileiros neste ano".

