Rio de Janeiro adere ao Propag em cerimônia com presença de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira (22/6) da assinatura da adesão do Rio de Janeiro ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), mecanismo criado para substituir o Regime de Recuperação Fiscal e renegociar os débitos estaduais com a União.

Durante a cerimônia, realizada no Palácio Guanabara, no Rio, Lula afirmou que o programa busca criar condições para que o estado consiga administrar sua dívida sem comprometer investimentos públicos. “Decidimos fazer alguma coisa que pudesse permitir um acordo civilizatório entre dois entes federados. Ou seja: criar as condições objetivas para que o estado pudesse saldar a sua dívida em condições que ele pudesse cumprir”, disse.







O Rio tem uma dívida estimada em cerca de R$ 210 bilhões com a União. Segundo o governo federal, a adesão ao programa deve gerar economia de R$ 3,1 bilhões até dezembro e ampliar a capacidade de investimento do estado em áreas consideradas prioritárias.

Ao lado do governador em exercício, Ricardo Couto, Lula afirmou que a redução do peso da dívida abrirá espaço fiscal para novas despesas. “Vai sobrar mais dinheiro para o governador administrar o Rio de Janeiro”, declarou o presidente. “E esse dinheiro, uma parte tem que ser alocada em políticas sociais, de preferência em duas áreas que são cruciais: saúde e educação”.

Couto classificou a assinatura como um marco para o estado e destacou os efeitos financeiros da renegociação. “Hoje é uma data histórica para o Estado do Rio de Janeiro. Este ano, com a assinatura do Propag, o estado do Rio de Janeiro está fazendo uma economia de R$ 3,1 bilhões. Isso representa uma economia, a longo prazo, de mais de R$ 40 bilhões para o Estado do Rio de Janeiro”, afirmou.

De acordo com o governador em exercício, a redução dos juros permitirá ampliar investimentos em segurança pública.

De autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD), o Propag foi aprovado pelo Congresso Nacional no final de 2024 e prevê a revisão dos contratos das dívidas estaduais. Entre as regras do programa está a obrigação de destinar parte dos recursos economizados para investimentos em áreas como educação profissionalizante, infraestrutura e segurança.

O secretário do Tesouro Nacional e ministro da Fazenda em exercício, Rogério Ceron, afirmou que a adesão do Rio altera estruturalmente a dinâmica da dívida estadual. “Hoje se resolve definitivamente o problema do estado do Rio de Janeiro. A taxa de juros sai de um patamar de 4% de juros real para zero. Essa dívida para de crescer. Isso cria condições para o estado finalmente se reestruturar e ter suas finanças de uma forma sustentável no tempo”, disse.

Segundo Ceron, parte dos ganhos obtidos com a renegociação precisará retornar à população na forma de investimentos. “Dessa economia de recursos, o que o Governo Federal exigiu como contrapartida é que uma parte volte para a população, de uma forma muito clara, em investimento. Então, 2% do saldo da dívida, algo em torno de R$ 4 bilhões, nessa modalidade que o estado optou, têm que ser aplicados em investimentos diretos, em benefícios da população em algumas áreas. E 60% desses R$ 4 bilhões anuais irão para a expansão do ensino profissionalizante articulado ao ensino médio”, afirmou.

Para obter juros reais zero, o Rio se comprometeu a quitar o equivalente a 20% do saldo devedor por meio da oferta de ativos, que ainda serão analisados tecnicamente pelo governo federal. O programa também prevê aportes ao Fundo de Equalização Federativa, mecanismo destinado a compensar estados com baixo nível de endividamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou que o Propag é "inovador", pois reúne renegociação com investimentos para a população. "Ele não está só renegociando dívida. Ele junta duas coisas: a renegociação de dívida e ganhos para a população de cada estado. Então, uma parte do dinheiro tem que ser usado não só para educação, mas para saneamento e várias outras áreas. Mostra essa visão daqueles investimentos que o país precisa fazer e que a população precisa receber”, disse.