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Lula escolhe Teresa Leitão para liderança no Senado: "Missão de articular o debate"

Senadora pernambucana substitui Jaques Wagner e irá conduzir a articulação de pautas prioritárias do Planalto na Casa

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Alicia Bernardes - Correio Braziliense
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Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
25/06/2026 11:53

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Teresa Leitão, senadora
Teresa Leitão, senadora crédito: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (25/6) a senadora Teresa Leitão (PT-PE) como nova líder do governo no Senado. A parlamentar assume o posto deixado por Jaques Wagner (PT-BA), que formalizou sua saída da função na quarta-feira (24).

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O anúncio foi feito pelo líder petista nas redes sociais. Segundo o presidente, Teresa terá a responsabilidade de coordenar a articulação política do governo na Casa e conduzir a tramitação de propostas consideradas prioritárias para o Palácio do Planalto.

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Entre os principais desafios da nova líder estão o avanço da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 e a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, duas das pautas que o governo pretende impulsionar no Congresso Nacional.

Teresa Leitão é senadora por Pernambuco e atualmente integra a bancada do PT no Senado. A escolha reforça a presença do partido na condução da articulação governista em um momento de negociações intensas com o Legislativo.

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A mudança ocorre poucos dias após Jaques Wagner ser incluído entre os alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. A investigação apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. O senador nega irregularidades e afirmou que deixaria a liderança para se dedicar à própria defesa e às articulações políticas para as eleições de 2026.

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