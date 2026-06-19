Após PF, Haddad defende aplicação de lei sem distinção a Jaques Wagner

Ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT-SP), defendeu a aplicação da lei sem distinção política no caso da operação da Polícia Federal que teve como um dos alvos o líder do governo Lula no Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA).

Wagner é apontado como um aliado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, agora liquidado pelo Banco Central. Investigadores analisam se o parlamentar teria atuado em favor de projetos do banco no Congresso, que incluem a “Emenda Master” e uma proposta que ampliava o limite do crédito consignado.

Em entrevista ao Kritikê Podcast, veiculada ainda nessa quinta-feira (18/6), Haddad afirmou que a “lei tem que ser aplicada independentemente de torcida” e disse torcer para que “a Justiça seja feita”.

O pré-candidato disse que lamentaria que uma pessoa próxima tenha errado, mas que, “pelo bem da sociedade”, não pode desejar que a lei não seja aplicada.

Na 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nessa quinta-feira (18/6), a polícia investiga a possível participação de agente público com prerrogativa de foro em um esquema de irregularidades envolvendo instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e os envolvidos, além de terem que usar tornozeleira eletrônica, não poderão conversar entre si e tiveram seus passaportes recolhidos.

Em um dos endereços ligados ao senador, em Salvador (BA), foram apreendidos US$ 55.000 e 33.000 euros em espécie – valor equivalente a aproximadamente R$ 471 mil. De acordo com a assessoria dele, o montante foi recebido legalmente em missões oficiais internacionais, declarado oficialmente e não utilizado.

De acordo com a investigação, Jaques Wagner teria utilizado o cargo de senador e a posição de líder do governo para defender interesses do Banco Master. As diligências apontam que o parlamentar atuou na fiscalização da operação de possível compra do banco pelo Banco de Brasília (BRB), além de defender o aumento dos limites de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), a ampliação da margem do crédito consignado para trabalhadores da CLT e apresentar emenda para autorizar empréstimos a beneficiários do BPC e de outros programas de transferência de renda do governo federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como troca, segundo a Polícia Federal, o senador teria recebido vantagens indevidas, entre elas um apartamento avaliado em R$ 3,5 milhões na capital bahiana. A apuração reúne mensagens eletrônicas, áudios, chamadas de voz, contratos, comprovantes de transferência, registros societários, metadados, planilhas de pagamentos e comunicações extraídas de celulares apreendidos em fases anteriores da Compliance Zero.