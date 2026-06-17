Após fracassos na delação, Vorcaro vive maior revés desde a queda do Master
Avaliação é de que o banqueiro detido na PF em Brasília perdeu poder de negociação
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Pessoas próximas a Daniel Vorcaro acreditam que ele não conseguirá escapar de voltar a uma penitenciária em breve.
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Desde o fim de março, o banqueiro está detido na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, enquanto tenta negociar um acordo de delação premiada que, até agora, não avançou. Duas propostas apresentadas pela defesa já foram rejeitadas.
Um procurador envolvido no caso tem reforçado, em conversas reservadas, que o material extraído dos celulares de Vorcaro é tão extenso que dificilmente ele conseguirá oferecer informações realmente inéditas.
“Parece que ele tinha absoluta certeza de que jamais seria pego, porque não tinha o menor cuidado nas trocas de mensagens. Está tudo ali”, afirmou.
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Embora exista a percepção de que há forças atuando para desacelerar ou mesmo interromper as investigações, interlocutores do caso avaliam que Vorcaro atravessa o momento mais delicado desde a eclosão do escândalo envolvendo o Master.