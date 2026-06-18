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PF: ex-sócio de Vorcaro deu ingressos de Taylor Swif a familiares de Wagner

Senador diz que não é réu, não foi denunciado e não foi acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados

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Repórter
18/06/2026 19:55 - atualizado em 18/06/2026 20:14

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Taylor Swift
Taylor Swift crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Familiares do senador Jaques Wagner (PT-BA) foram, segundo relatório da Polícia Federal, a dois shows da cantora americana Taylor Swift com ingressos dados pelo banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master.

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De acordo com a PF, Lima pediu a uma secretária que comprasse, em junho de 2023, entradas para o show de uma cantora internacional em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os bilhetes seriam direcionados a membros da família de Wagner.

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Pessoas próximas à investigação confirmaram à reportagem que os bilhetes eram para o show de Taylor Swift. Ela se apresentou duas vezes na cidade da Califórnia em 4 e 5 de agosto do mesmo ano.

A Reag Investimentos, gestora de recursos suspeita de envolvimento com o crime organizado, teria feito a compra, no valor de R$ 63,3 mil. Os ingressos, afirma a PF, foram objeto de conversas envolvendo João Carlos Mansur, presidente do conselho administrativo da empresa.

Em 23 de novembro do mesmo ano, Jaques Wagner teria perguntado a Augusto Lima sobre os "ingressos de sábado". O dia em questão (25.de novembro) foi a data da apresentação da cantora pop no Allianz Parque, em São Paulo -hoje chamado de Nubank Parque.

Após receber três arquivos de ingressos do banqueiro, diz o relatório, o senador pediu mais duas. "Pronto amigo. Seguem os outros dois. Abs.", teria escrito Lima ao mandar os bilhetes faltantes.

Wagner, líder do governo Lula no Senado, afirmou nesta quinta-feira (18) que não é réu, não foi denunciado e não foi acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados.

"O parlamentar acompanha com tranquilidade o andamento das investigações e mantém a confiança na condução delas. Cabe esclarecer que o apartamento mencionado jamais integrou o patrimônio do parlamentar. O senador também nega atuação em favor do Banco Master ou qualquer outra instituição financeira", diz, em nota.

As informações estão no despacho do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça, que autorizou a busca e apreensão em endereços ligados a Wagner e Lima. A medida faz parte da operação Compliance Zero, que apura esquema de corrupção ligado ao banco Master.

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Foram feitas buscas em endereços ligados a Wagner e Lima em Salvador e em um hotel em Brasília onde o senador mora.

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