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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro repete clichê político e posta vídeo comendo pastel

Prática é associada à busca de políticos para transmitirem uma imagem popular e virou até meme

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
18/06/2026 18:45

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Flávio Bolsonaro comendo pastel com caldo de cana
Flávio Bolsonaro dedicou pastel ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar crédito: Instagram/Reprodução

Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) repetiu um clichê típico da política brasileira e publicou, nos stories do Instagram, um vídeo comendo pastel em uma feira em São Paulo.

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O lanche foi acompanhado de vinagrete e um copo de caldo de cana. Flávio dedicou a refeição ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após condenação a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

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Temporada do pastel

O ato de comer pastel durante a campanha é historicamente associado à busca de políticos por transmitirem uma imagem popular e comum, tentando aproximação ao público eleitor.

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Nas redes sociais, a prática virou até meme, e há quem chame o período eleitoral de “temporada do pastel” pela frequência com que o elemento aparece na agenda de políticos das mais diversas linhas ideológicas.

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