Flávio Bolsonaro repete clichê político e posta vídeo comendo pastel

Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) repetiu um clichê típico da política brasileira e publicou, nos stories do Instagram, um vídeo comendo pastel em uma feira em São Paulo.

O lanche foi acompanhado de vinagrete e um copo de caldo de cana. Flávio dedicou a refeição ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após condenação a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Temporada do pastel

O ato de comer pastel durante a campanha é historicamente associado à busca de políticos por transmitirem uma imagem popular e comum, tentando aproximação ao público eleitor.

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Nas redes sociais, a prática virou até meme, e há quem chame o período eleitoral de “temporada do pastel” pela frequência com que o elemento aparece na agenda de políticos das mais diversas linhas ideológicas.

