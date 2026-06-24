PL mantém espera por Cleitinho até convenções partidárias

O Partido Liberal (PL) decidiu reduzir a pressão e aguardar a definição do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) sobre uma eventual candidatura ao governo de Minas Gerais. Depois de ter sinalizado preocupação com a demora do parlamentar em bater o martelo e estabelecido a necessidade de uma resposta antes do período das convenções partidárias, a legenda optou por manter as negociações abertas e trabalhar com a expectativa de que uma decisão seja tomada na primeira quinzena de julho.

A avaliação é do deputado federal Domingos Sávio, secretário-geral do PL e pré-candidato ao Senado. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, nesta terça-feira (23/6), ele confirmou que o partido está disposto a esperar por uma posição do senador do Republicanos, que atualmente lidera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio Tiradentes.

“Nós manifestamos a disposição do partido de apoiá-lo numa pré-candidatura dele ao governo e ele pediu mais um prazo. Como nós não desejamos uma divisão ainda maior da direita, nós achamos que, para o bem de Minas Gerais, era razoável aguardar”, disse.

Anteriormente, o PL defendeu, também em entrevista ao EM, que a indefinição não se estendesse até as convenções partidárias, previstas para começar em 20 de julho. No início deste mês, Sávio chegou a advertir, logo após um encontro entre o senador e o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, durante visita do “filho 01” de Jair Bolsonaro a Minas Gerais, que o partido não poderia esperar indefinidamente.

“Não podemos deixar isso para a véspera da convenção. Porque, se porventura o Cleitinho não for, a gente tem uma responsabilidade com Minas e com o Brasil. A gente tem que tomar uma decisão”, declarou na ocasião.

Agora, contudo, o discurso é de cautela. “Eu sempre defendi uma aliança, se possível, até a mais ampla da direita e do centro-direita. Portanto, vou insistir nela até as convenções. Depois da convenção você tem campanha propriamente dita. Até chegar às convenções há espaço para o diálogo e nós não podemos abrir mão desse diálogo pela importância da decisão que é escolher o futuro governador de Minas”, afirmou Sávio ao EM.

“A gente tá tendo a prudência de não nos precipitar. Alguns às vezes dizem: ‘Olha, já que o Cleitinho tá indeciso, lança alguém candidato'. Isso poderia gerar uma divisão, que não seria boa para o futuro de Minas Gerais. Creio eu que na primeira quinzena agora de julho, a gente deva ter essa decisão. Espero eu que tenhamos”, completou.

Cleitinho dá, há meses, sinais ambíguos. Ora se intitula pré-candidato; em outros momentos, trata a disputa como uma possibilidade ainda em aberto. Na última semana, em discurso no plenário do Senado, jogou a definição para depois da Copa do Mundo, que termina em 19 de julho, apenas um dia antes da largada oficial nas convenções partidárias. “Só vou decidir depois, em junho eu quero é ver os jogos da Copa”, declarou.

Semanas antes, o parlamentar ainda colocou em dúvida o apoio de seu partido em uma eventual candidatura e declarou não confiar na promessa. “Ele (presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira) garante que me dará a legenda para me candidatar, mas não confio 100%. Não sou amigo dele, tenho nojo de qualquer coisa que envolva partido”, afirmou.

Composição da chapa

Entre as definições que ficam para depois do “ok” de Cleitinho estão a composição da chapa e a escolha do candidato a vice-governador. O senador teria sinalizado concordância com duas das três condições apresentadas pelo PL para apoiar sua candidatura: garantir um palanque nacional ao bolsonarismo em Minas e apoiar a candidatura de Domingos Sávio ao Senado.

A vaga de vice, porém, ele pretende reservar ao correligionário Luís Eduardo Falcão (Republicanos), formando uma chamada “chapa pura”. A proposta teria recebido sinal verde de Flávio Bolsonaro durante o encontro realizado em Minas Gerais, do qual Falcão também participou.

Perguntado sobre o PL ficar de fora da chapa majoritária, Sávio evitou estabelecer vetos e procurou minimizar a controvérsia em torno do tema. “Eu nunca vi nenhuma objeção, nenhum veto ao nome do Falcão”, afirmou. “Quando se discutiu a possibilidade de uma aliança, é natural que se cogite uma participação do PL também na chapa, porque isso é bom não apenas para o PL. É bom para a própria chapa, porque você tem mais força, mais envolvimento de todo o partido”, completou.

Ele descreve, por outro lado, que a prioridade da legenda não é “ocupar cargos”, mas construir uma base sólida capaz de sustentar um eventual governo. “Mais importante até do que definir vice é definir uma aliança bem sólida para fazermos uma boa composição de governo. A gente quer ter condições de ajudá-lo não só a ganhar a eleição, mas a ganhar a eleição e fazer um bom governo para Minas Gerais”, disse.

Sávio ainda destacou, como já adiantou o EM, que o PL já iniciou a elaboração de propostas para um futuro plano de governo. “Essa é a preocupação do PL, muito mais do que com cargos. É a preocupação de que a gente tenha condições de contribuir para que seja feito um grande governo em Minas Gerais."

Plano B

À espera de Cleitinho, a legenda encomendou pesquisas quantitativas e qualitativas para avaliar o potencial eleitoral de dois recém-filiados: o empresário Flávio Roscoe e o ex-prefeito de Betim Vittorio Medioli. Os dois são vistos como alternativas que poderiam ser acionadas caso a candidatura do senador não vá para a frente. “Pesquisa você não faz só para tomar decisão de quem será ou não será candidato. Muitas vezes a pesquisa ajuda a tomar decisões sobre como fazer a campanha”, comentou Sávio, ao ser questionado sobre o assunto.

Os números, segundo ele, devem ser entregues ao partido nos próximos dias e servirão como instrumento para orientar os próximos passos da legenda. “Se o Cleitinho for candidato, nós já declaramos apoio a ele. Mas, se porventura ele não manifestar formalmente a sua candidatura, o PL tem bons nomes e terá, sim, a possibilidade de buscar o lançamento de uma candidatura própria”, afirmou.

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“O partido está estruturado, tem boa chapa de deputados estaduais e federais, pré-candidato ao Senado, à Presidência, tem o maior tempo de rádio e televisão. É um partido com todas as condições de disputar com candidato próprio”, completou.