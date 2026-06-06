Presidente do Republicanos rebate Cleitinho:‘Não tem segurança do que quer'

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Colocado em xeque pelo senador Cleitinho Azevedo sobre o respaldo para a disputa ao governo de Minas pelo Republicanos, o presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, negou qualquer resistência a uma eventual candidatura do correligionário e atribuiu a desconfiança à própria indecisão de Cleitinho.

“Ele realmente não me conhece. Eu já disse várias vezes que ele terá legenda, mas me parece que ele não tem segurança do que realmente ele quer. Quem me conhece, o que não é o caso dele, sabe que só tenho uma palavra”, afirmou o dirigente nacional do Republicanos.

A resposta foi dada após Cleitinho declarar que não confia “100%” que receberá a legenda para concorrer ao Palácio Tiradentes. “Ele garante que me dará a legenda para me candidatar, mas não confio 100%. Não sou amigo dele, tenho nojo de qualquer coisa que envolva partido”, declarou em entrevista ao jornal “O Globo”, publicada nessa sexta-feira (5/6).

Na mesma entrevista, Cleitinho criticou o ex-deputado federal Eduardo Cunha, uma das apostas do partido para a disputa por vagas na Câmara dos Deputados. O senador chamou Cunha de “vagabundo” e afirmou que pretende atuar contra sua candidatura em Minas Gerais.

Os ataques alcançaram ainda Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e figura historicamente ligada ao Republicanos. Durante a entrevista, Cleitinho classificou o bispo como “falso profeta”.

Decisão sobre candidatura continua indefinida

Na mesma entrevista, o senador afirmou que pretende deixar a decisão para depois da Copa do Mundo e indicou que não tem pressa para definir os próximos passos. “Só vou decidir depois. Em junho eu quero é ver os jogos da Copa”, disse.

Ao comentar a possibilidade de entrar na corrida pelo Palácio Tiradentes, o parlamentar afirmou que não faz “nenhuma questão” de ser candidato. “Mas está virando uma onda o meu nome. Como é que eu não venho a governador agora? Só que eu não preciso ficar latindo que sou candidato, não. Quem tem que fazer isso é quem está lá atrás nas pesquisas”, declarou.

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A indefinição tem provocado preocupação entre aliados, especialmente no PL, partido que tenta construir uma aliança em torno da candidatura de Cleitinho. Como mostrou o Estado de Minas, dirigentes da legenda haviam acertado com o senador que uma resposta sobre a disputa deveria ser apresentada nos próximos dias, antes do início das convenções partidárias.