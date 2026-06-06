Presidente do Republicanos rebate Cleitinho:‘Não tem segurança do que quer'
Marcos Pereira afirma que senador terá legenda caso decida concorrer ao governo de Minas e atribui indefinição à falta de clareza do parlamentar
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Colocado em xeque pelo senador Cleitinho Azevedo sobre o respaldo para a disputa ao governo de Minas pelo Republicanos, o presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, negou qualquer resistência a uma eventual candidatura do correligionário e atribuiu a desconfiança à própria indecisão de Cleitinho.
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“Ele realmente não me conhece. Eu já disse várias vezes que ele terá legenda, mas me parece que ele não tem segurança do que realmente ele quer. Quem me conhece, o que não é o caso dele, sabe que só tenho uma palavra”, afirmou o dirigente nacional do Republicanos.
A resposta foi dada após Cleitinho declarar que não confia “100%” que receberá a legenda para concorrer ao Palácio Tiradentes. “Ele garante que me dará a legenda para me candidatar, mas não confio 100%. Não sou amigo dele, tenho nojo de qualquer coisa que envolva partido”, declarou em entrevista ao jornal “O Globo”, publicada nessa sexta-feira (5/6).
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Na mesma entrevista, Cleitinho criticou o ex-deputado federal Eduardo Cunha, uma das apostas do partido para a disputa por vagas na Câmara dos Deputados. O senador chamou Cunha de “vagabundo” e afirmou que pretende atuar contra sua candidatura em Minas Gerais.
Os ataques alcançaram ainda Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e figura historicamente ligada ao Republicanos. Durante a entrevista, Cleitinho classificou o bispo como “falso profeta”.
Decisão sobre candidatura continua indefinida
Na mesma entrevista, o senador afirmou que pretende deixar a decisão para depois da Copa do Mundo e indicou que não tem pressa para definir os próximos passos. “Só vou decidir depois. Em junho eu quero é ver os jogos da Copa”, disse.
Ao comentar a possibilidade de entrar na corrida pelo Palácio Tiradentes, o parlamentar afirmou que não faz “nenhuma questão” de ser candidato. “Mas está virando uma onda o meu nome. Como é que eu não venho a governador agora? Só que eu não preciso ficar latindo que sou candidato, não. Quem tem que fazer isso é quem está lá atrás nas pesquisas”, declarou.
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A indefinição tem provocado preocupação entre aliados, especialmente no PL, partido que tenta construir uma aliança em torno da candidatura de Cleitinho. Como mostrou o Estado de Minas, dirigentes da legenda haviam acertado com o senador que uma resposta sobre a disputa deveria ser apresentada nos próximos dias, antes do início das convenções partidárias.