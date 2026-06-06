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ELEIÇÕES 2026

Cleitinho se diz motivado a disputar governo de Minas para extinguir taxas

Senador do Republicanos usa redes sociais para criticar cobrança de taxa de licenciamento e promete extinguir tributos caso decida disputar o Palácio Tiradentes

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
06/06/2026 13:17 - atualizado em 06/06/2026 19:05

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Senador Cleitinho Azevedo
Líder nas pesquisas de intenção de voto, Cleitinho mantém mistério sobre definição de aliança para a disputa ao Executivo mineiro crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) afirmou que se vê motivado para ser pré-candidato ao Governo de Minas Gerais para zerar taxas que, na visão dele, são um roubo do Executivo contra a população. Ele ainda não bateu o martelo sobre a corrida ao Palácio do Tiradentes.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Cleitinho mostrou a reação de um homem que tem isenção de IPVA porque o veículo possui mais de 20 anos, mas foi obrigado a pagar R$ 35 pela taxa de licenciamento. O senador disse que a isenção só foi possível graças a um projeto de lei que ele apresentou quando era deputado estadual. “Mesmo assim o governador na época, Romeu Zema (Novo), quis colocar R$35,00”, criticou.

Na gravação, ele afirmou que quase 4 milhões de veículos em Minas Gerais não pagaram mais IPVA este ano, gerando uma economia de R$ 1 bilhão que saiu dos cofres públicos para ir direto para o bolso da população mineira. O parlamentar assumiu a autoria da medida dizendo que quem conseguiu fazer isso foi "o barulhento do senador Cleitinho".

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Em seguida, ele questionou a contrapartida do estado para manter a cobrança, argumentando que o serviço de licenciamento hoje é feito totalmente de forma online. Ele comparou que em outros lugares do país o valor chega a custar R$ 200,00, mas defendeu que o cidadão não precisa mais da máquina pública para esse processo.

O senador usou essa indignação como justificativa para sua possível candidatura ao cargo de governador. "Então é por isso que me motiva a vir candidato a governador sim. E se eu vier candidato a governador e ganhar, é outra porcaria de taxa que eu vou tirar e vai acabar com isso. Se não tem prestação de serviço do estado, o estado não tem que roubar ainda R$35,00", declarou.

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A candidatura de Cleitinho ao governo mineiro segue como mistério. A dois meses para o prazo máximo para a realização das convenções partidárias, que oficializaram as candidaturas e as coligações para as eleições, Cleitinho ainda não definiu o pleito. Ele, que é líder nas pesquisas de intenções de voto e é cotado para ser o palanque bolsonarista no estado, afirmou que tomaria uma decisão “só depois da Copa”. A afirmação foi feita dias depois de uma reunião da cúpula do PL, que deu mais alguns dias para que o senador faça a escolha de aliança ou não.

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