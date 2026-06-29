2º turno: Lula empata com Flávio Bolsonaro e ganha de Zema, Caiado e Renan

Uma pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira (29/6) mostra um empate técnico do atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual cenário de segundo turno das eleições presidenciais. Já contra os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) e o presidente nacional do Missão, Renan Santos, o levantamento mostra uma vitória do petista.

Ao considerar os quatro cenários estimulados, o embate entre Lula e o “filho 01” do ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro (PL), é o único que entra na margem de erro, que considera dois pontos percentuais para mais ou para menos. Nesse cenário, Lula conquistou 47% das sinalizações dos votos, ao passo que Flávio obteve 44%.

A série histórica do cenário mostra um retorno a um patamar próximo entre os dois, principalmente após a revelação da relação entre Flávio com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Na última rodada, divulgada em 15 de junho, Lula havia conquistado 49% das intenções de voto, ao passo que Flávio teve 43% delas. Antes disso, as intenções estavam com suas porcentagens empatadas. A quantidade de pessoas que disseram que votariam em branco ou nulo se manteve em 8% e a quantidade das que disseram não saber responder se manteve em 1%.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula : 47%

: 47% Ronaldo Caiado : 44%

: 44% Nenhum/Nulo/Branco : 8%

: 8% Não soube responder: 1%

Já contra os dois ex-governadores que sinalizaram interesse de participação no pleito, a vantagem de Lula é de oito a dez pontos percentuais. Mesmo considerando a margem de erro, há vantagem do atual presidente, que tenta a reeleição para seu quarto mandato.

Em um cenário contra o ex-governador mineiro, a série histórica do instituto de pesquisa mostra estabilidade na distância entre os dois, mantida em dez pontos percentuais desde a rodada de maio deste ano. A quantidade de pessoas que disseram que votariam em branco ou nulo subiu de 11% para 13% e a quantidade das que disseram não saber responder também subiu de 1% para 2%.

Lula x Romeu Zema

Lula: 48%

48% Romeu Zema: 38%

38% Nenhum/Nulo/Branco: 13%

13% Não soube responder: 2%

Já contra o goiano, a vantagem de Lula caiu um ponto percentual de 15 de junho para 29 de junho, mas manteve vantagem expressiva contra o goiano, vindo de um cenário de proximidade nas sinalizações de voto. A quantidade de pessoas que disseram que votariam em branco ou nulo subiu de 11% para 12% e as que disseram não saber responder se mantiveram em 2%.

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 47%

47% Ronaldo Caiado: 39%

39% Nenhum/Nulo/Branco: 12%

12% Não soube responder: 2%

Ao considerar uma possibilidade de embate entre Lula e Renan Santos, que vem se destacado na pré-campanha com falas controversas e se comparando com o presidente de extrema-direita eleito na Colômbia, Abelardo de la Espriella, a vantagem do petista é de doze pontos percentuais, a maior registrada na pesquisa.

A primeira vez que Renan foi considerado em um cenário de segundo turno pelo instituto foi no levantamento divulgado em 15 de junho. Ao considerar o comparativo, Lula caiu um ponto percentual nas sinalizações de intenção de voto, ao passo que Renan se manteve nos 36%. A quantidade de pessoas que disseram que votariam em branco ou nulo subiu de 13% para 15% e as que disseram não saber responder se mantiveram em 2%.

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Lula x Renan Santos

Lula: 48%

48% Renan Santos: 36%

36% Nenhum/Nulo/Branco: 15%

15% Não soube responder: 2%

A pesquisa BTG Nexus /Pactual foi realizada entre os dias 26 e 28 de junho de 2026 e ouviu 2.009 pessoas da população adulta brasileira, com distribuição proporcional por região. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O número de registro no TSE é 08521/2026.