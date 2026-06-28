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ELEIÇÕES 2026

Como Lula planeja enfrentar a guinada à direita na América Latina

O presidente felicitou formalmente o vencedor na Colômbia, Abelardo de la Espriella, e deve mandar um representante para a posse marcada para o dia 7 de agosto

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
28/06/2026 00:28 - atualizado em 28/06/2026 07:45

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A estratégia de Lula para lidar com a guinada à direita da América Latina
Lula felicitou formalmente Espriella, o advogado milionário que derrotou Iván Cepeda, candidato de Gustavo Petro crédito: Foto: Reprodução

A ascensão de governos de direita na América Latina, em especial na América do Sul, com a recente eleição de Abelardo de la Espriella, na Colômbia, e com a confirmação iminente de Keiko Fujimori, no Peru, pode obrigar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a rever sua estratégia de relação com os vizinhos em um eventual quarto mandato.

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Em vez de centrar força em fóruns multilaterais, como a Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) ou a Unasul (União de Nações Sul-Americanas), que marcaram este mandato e os anteriores, o petista poderá ter que investir em diálogos bilaterais, pois provavelmente não conseguirá adesões suficientes para posicionamentos conjuntos.

Lula felicitou formalmente Espriella, o advogado milionário que derrotou Iván Cepeda, candidato de Gustavo Petro, e deve mandar um representante para a posse marcada para o dia 7 de agosto. A ideia é pavimentar um caminho para diálogos pragmáticos de temas de interesse comum.

Na nova realidade, as apostas giram em torno de assuntos como a criação de infraestrutura já que há interesse dos dois países por saídas para o Atlântico e para o Pacífico , a questão energética, o combate ao crime organizado e acordos de atuação em casos de desastres naturais.

Cartéis de drogas

Não há esperança no governo brasileiro, por exemplo, de que a Colômbia fique fora de iniciativas dos EUA como o Escudo das Américas, coalizão multinacional de segurança e política liderada pelos americanos, formada para combater os cartéis transnacionais de drogas, reduzir a imigração ilegal no Hemisfério Ocidental e limitar a interferência geopolítica estrangeira. Petro não chegou a ser convidado para a formação, no entanto, não há dúvidas de que, sob Espriella, a Colômbia será chamada a participar.

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À exceção do argentino Javier Milei, Lula tem mantido bom diálogo com os presidentes direitistas do Chile, José Antonio Kast, e do Equador, Daniel Noboa, e pretende estabelecer a mesma relação com Espriella e Keiko.

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