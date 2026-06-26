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PF conclui que Flávio Bolsonaro cometeu calúnia contra Lula

Na avaliação da Polícia Federal, o senador imputou falsamente crimes ao presidente em postagens nas redes sociais

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André Richter - Repórter da Agência Brasil
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André Richter - Repórter da Agência Brasil
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26/06/2026 20:50

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Entorno de Flávio Bolsonaro reage a rumores de desistência: ‘Zero chance’
Flávio Bolsonaro (PL) tornou-se o principal nome da oposição no primeiro turno das eleições de 2026 crédito: Foto: Gabriel Pinheiro /CNI

A Polícia Federal (PF) concluiu nesta sexta-feira (26/6) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cometeu o crime de calúnia contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em postagem nas redes sociais.

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A conclusão da PF consta no relatório final do inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para apurar o caso.

Calúnia

A ação se trata da postagem feita por Flávio na rede social X, no dia 3 de janeiro deste ano, quando o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos. 

Na publicação, o senador declarou: "Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas". Na avaliação da PF, o senador imputou falsamente ao presidente os crimes citados.

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"Fica claro, portanto, que o senador Flavio Bolsonaro, através de sua postagem, imputou falsamente ao presidente Lula o cometimento dos crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de arma e lavagem de dinheiro, crimes estes expressamente tipificados em nosso ordenamento jurídico", disse a PF.

Após encerrar a investigação, a PF enviou o caso para providências do Supremo. O próximo passo será a remessa para a Procuradoria-Geral da República (PGR).

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A Agência Brasil entrou em contato com a assessoria de Flávio Bolsonaro e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação. 

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