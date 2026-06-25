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Entre críticas e ironias, PT vê nova crise no clã Bolsonaro como positiva para Lula

Petistas divergem sobre impulsionamento do vídeo de Michelle, mas concordam que confusão enfraquece Flávio

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/06/2026 16:28

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Entre críticas e ironias, PT vê nova crise no clã Bolsonaro como positiva para Lula
Entre críticas e ironias, PT vê nova crise no clã Bolsonaro como positiva para Lula crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais

O vídeo de Michelle Bolsonaro provocou diferentes reações no PT, mas, de todo modo, prevalece a percepção de que a nova confusão no clã Bolsonaro é boa para a campanha de reeleição de Lula.

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Muita gente do campo progressista ajudou a viralizar a gravação da ex-primeira-dama.

Leandro Grass, pré-candidato do PT ao governo do Distrito Federal, não gostou. “Inacreditável ver tantos perfis progressistas dando visibilidade a esse vídeo malfeito e fajuto da ‘moça do cheque’, fingindo um caso de família”, escreveu.

A deputada Maria do Rosário (PT-RS), que já foi alvo de ataques de Jair Bolsonaro, foi às redes sociais para dizer que “tem que ser solidária e justa com todas as mulheres”. Ao mesmo tempo, alertou para o risco do que considerou ingenuidade. “O vídeo parece peça de marketing para testar alternativa ao ‘Flávio Bolsomaster’”, provocou.

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Já o deputado Rogério Correia (PT-MG) afirmou à coluna que é preciso “colocar fogo e deixar derreter”. Para ele, não há possibilidade de o PL rifar Flávio e trocá-lo como candidato ao Planalto.

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