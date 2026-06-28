Assine
overlay
Início PlatôBr

O compromisso do Avante com a candidatura de Augusto Cury ao Planalto

Partido assegura que manterá o projeto presidencial do psiquiatra, que já se prepara para os debates e resiste a qualquer plano alternativo

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
28/06/2026 02:04

compartilhe

SIGA
×
O compromisso do Avante com a candidatura de Augusto Cury ao Planalto
O compromisso do Avante com a candidatura de Augusto Cury ao Planalto crédito: Foto: Robson Cesco/ Agência CNM

A menos de 100 dias do primeiro turno das eleições de 2026, Augusto Cury tem do Avante a garantia de que será candidato à Presidência da República até o fim.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ele não topa concorrer a outro cargo.

Um dos mais respeitados psiquiatras brasileiros e autor de inúmeros best-sellers está pronto para participar dos debates na TV, para os quais já foi convidado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com uma pré-campanha centrada em educação e equilíbrio emocional na gestão pública, Cury ainda não definiu o nome para vice, mas defende que a vaga seja ocupada por uma mulher.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay