O compromisso do Avante com a candidatura de Augusto Cury ao Planalto
Partido assegura que manterá o projeto presidencial do psiquiatra, que já se prepara para os debates e resiste a qualquer plano alternativo
compartilheSIGA
A menos de 100 dias do primeiro turno das eleições de 2026, Augusto Cury tem do Avante a garantia de que será candidato à Presidência da República até o fim.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ele não topa concorrer a outro cargo.
Um dos mais respeitados psiquiatras brasileiros e autor de inúmeros best-sellers está pronto para participar dos debates na TV, para os quais já foi convidado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com uma pré-campanha centrada em educação e equilíbrio emocional na gestão pública, Cury ainda não definiu o nome para vice, mas defende que a vaga seja ocupada por uma mulher.