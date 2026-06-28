O compromisso do Avante com a candidatura de Augusto Cury ao Planalto

A menos de 100 dias do primeiro turno das eleições de 2026, Augusto Cury tem do Avante a garantia de que será candidato à Presidência da República até o fim.

Ele não topa concorrer a outro cargo.

Um dos mais respeitados psiquiatras brasileiros e autor de inúmeros best-sellers está pronto para participar dos debates na TV, para os quais já foi convidado.

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Com uma pré-campanha centrada em educação e equilíbrio emocional na gestão pública, Cury ainda não definiu o nome para vice, mas defende que a vaga seja ocupada por uma mulher.