Aécio Neves define prazo para decidir se disputa a Presidência

Aécio Neves decidirá até 20 de julho se disputará a Presidência da República.

Ele tem dito a interlocutores que concorrer ao Planalto “não é coisa simples” e que “furar a bolha” da polarização não será tarefa fácil em 2026.

Há uma outra opção: o presidente do PSDB aparece bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto para o Senado por Minas Gerais, onde o cenário permanece persistentemente incerto.

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Enquanto não decide, o tucano concentra esforços na montagem dos palanques regionais do partido e na distribuição dos recursos do fundo eleitoral.