Gusttavo Lima se une a antigo empresário de Roberto Carlos

FOLHAPRESS - O sertanejo Gusttavo Lima vai anunciar, nesta terça-feira (18/2), uma parceria com Dody Sirena, empresário que trabalhou por décadas com Roberto Carlos, um dos principais nomes do país na indústria de entretenimento e música.

Conforme apurado pela Folha e antecipado pela coluna de Lauro Jardim, n'O Globo, Sirena pretende expandir o alcance de Lima no mercado latino - ainda em 2025, sairia um disco em espanhol pelo cantor.

Sirena administrou Roberto Carlos por três décadas e voltou recentemente ao ramo do entretenimento. Trouxe ao Brasil turnês de artistas de renome como Michael Jackson, Rod Stewart, Eric Clapton e Luciano Pavarotti.

O contrato que firma a parceria entre a dupla será assinado em Miami (EUA), cidade onde Lima reside, na gravadora Sony.

Em paralelo, Gusttavo Lima tem chamado atenção no cenário político após aparecer empatado em segundo lugar em pesquisa Genial/Quaest sobre a disputa à presidência de 2026. O artista aventou a intenção de se candidatar em janeiro deste ano, em entrevista ao portal Metrópoles.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O sertanejo tem se apresentado com um discurso similar ao do influenciador Pablo Marçal (PRTB), ao mesmo tempo em que tenta se colocar como alguém mais moderado que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para quem já fez campanha.