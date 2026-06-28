Prefeito chama Gusttavo Lima de 'ladrão' após cancelamento de show

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Ao anunciar ao público o cancelamento de um show do cantor Gusttavo Lima, que se apresentaria na noite desse sábado (27/6) em Surubim, no Agreste de Pernambuco, o prefeito da cidade, Cleber Chaparral (UB), classificou o sertanejo como "ladrão".

O pronunciamento foi feito no palco do evento, onde o chefe do Executivo ainda cobrou a devolução dos R$ 1,5 milhão pagos antecipadamente por meio da prefeitura pela apresentação, cancelada pelo cantor pela segunda vez.

Em discurso no palco do evento, Chaparral disse que o município cumpriu todas as obrigações contratuais e criticou a desistência do cantor horas antes da apresentação. "A prefeitura contratou e pagou, e ele assinou contrato. A gente o pagou, e ele recebeu; foi um dos primeiros que recebeu. E agora ele dá uma notícia dizendo que não vai vir se apresentar na nossa cidade", declarou.

Em seguida, o prefeito elevou o tom: "Você recebeu um milhão e meio de reais da Prefeitura de Surubim. Você é um ladrão. É um ladrão de consciência".

O chefe do Executivo também exigiu que o artista devolva os recursos aos cofres públicos e destacou que a estrutura da equipe do cantor permaneceria na cidade até que a situação fosse resolvida. "Para tu ser um homem, pega logo e devolve o dinheiro da Prefeitura de Surubim. Tu não precisa desse dinheiro", declarou.

Gusttavo Lima

Pouco antes das críticas do prefeito, Gusttavo Lima havia usado as redes sociais para informar que não conseguiria cumprir a agenda por causa de uma intoxicação alimentar. Em uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram, o cantor pediu desculpas ao público e afirmou estar debilitado. "Galera de Surubim, mil desculpas por não comparecer no show de hoje. Intoxicação alimentar. Traduzindo, caganeira mesmo. Estou com uma diarreia absurda, fraco e suando frio", disse.

O sertanejo também relatou confiar que a apresentação poderá ser remarcada. "Me perdoem. Me esperem para uma nova data. Vai dar certo, confio muito nos planos de Deus, e tudo tem um porquê", acrescentou.

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Esta é a segunda vez que Gusttavo Lima cancela uma apresentação programada em Surubim. Até o momento, a equipe do sertanejo não se pronunciou sobre as declarações do prefeito nem informou como ficará a situação contratual do show.