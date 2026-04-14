Prefeitos tentam frear cachês milionários de shows com dinheiro público

Prefeitos que integram a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (AMVAP) formalizam, nesta segunda-feira (13), em Araguari, um pacto que estabelece diretrizes para a contratação de atrações musicais com recursos públicos.

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O acordo prevê a adoção de critérios mais rigorosos para a contratação de artistas, a priorização de talentos regionais e a análise do impacto financeiro dessas despesas nos orçamentos municipais. A iniciativa é liderada pelo presidente da entidade, Renato Carvalho.

A medida ocorre em meio a um cenário nacional de questionamentos sobre valores elevados pagos por prefeituras em shows que, em alguns casos, ultrapassam R$ 500 mil.

Segundo Renato Carvalho, o objetivo é alinhar a realização de eventos com a responsabilidade fiscal. “Não se trata de acabar com eventos ou com a cultura. Pelo contrário. Queremos garantir que cada real investido faça sentido para a população. É possível promover eventos, valorizar nossos artistas e, ao mesmo tempo, respeitar o dinheiro público”, afirmou.

O presidente também destacou a importância de incentivar a produção cultural local. “Temos artistas talentosos nas nossas cidades que muitas vezes não têm espaço. Esse pacto também é sobre abrir portas para quem é da nossa terra e fortalecer a economia local”, disse.

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A assinatura do pacto deve reunir prefeitos, gestores públicos e representantes do setor cultural, consolidando uma agenda conjunta voltada ao controle de gastos e à valorização da cultura regional.