Shows pagos com emendas Pix geram críticas e questionamentos nas redes

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

As matérias publicadas pelo Estado de Minas sobre o uso de emendas Pix para financiar shows em prefeituras mineiras geraram ampla repercussão nas redes sociais. Muitos internautas expressaram indignação com a priorização de festas em detrimento de serviços básicos, como saúde e educação.

“Minha cidade, por exemplo, viu o gasto com festas explodir desde a criação das emendas Pix”, relatou um usuário. Outro citou a Lei Rouanet, apontando o que considera incoerência: “O pessoal que critica a Lei Rouanet se cala nessas horas”. A lei citada é um mecanismo de incentivo fiscal para projetos culturais no Brasil.

Levantamento do Núcleo de Dados do Estado de Minas, com base em informações do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e do Tribunal de Contas, mostra que 91 prefeituras mineiras usaram recursos de emendas Pix para financiar shows desde 2023, totalizando R$ 34,9 milhões em 251 depósitos distintos. Alguns pagamentos foram parcelados devido ao valor elevado dos cachês.

O levantamento do EM ainda revela que 33 cidades sem hospital gastaram R$ 8,1 milhões com artistas renomados, a maior parte do gênero sertanejo. Entre essas cidades, os maiores valores pagos foram: Alpercata (R$ 860 mil), Sobrália (R$ 850 mil) e Marilac (R$ 718 mil), que promoveram shows de Leonardo, Israel & Rodolffo, Marcos & Belutti, Babado Novo e Gabi Martins, entre outros.

A concentração de repasses ocorre especialmente em anos eleitorais: em 2023, foram 48 depósitos; em 2024, ano da eleição municipal, foram 170 repasses até o momento. O município que mais utilizou recursos de emendas Pix foi Vespasiano, na Grande BH, que destinou R$ 2,6 milhões para 13 shows entre 2023 e 2024, envolvendo artistas como César Menotti & Fabiano, Barões da Pisadinha e Padre Fábio de Melo.

Essas emendas foram criadas pelo Congresso Nacional em 2019 e batizadas de "emendas Pix" devido à facilidade com que o dinheiro caía na conta das prefeituras, sem necessidade de comprovação prévia sobre como os recursos serão gastos, como ocorre com as outras modalidades de emendas.

Alguns comentários destacaram a relação entre a farra com dinheiro público e a legislação: “Está explicada a preocupação com a PEC da Blindagem”, escreveu outro internauta, citando a proposta arquivada no Congresso Nacional que previa a alteração em regras sobre as prisões e investigações contra parlamentares. As críticas também vieram em tom irônico: “Pão e circo deixam o hospital fora das prioridades. Uma vergonha! Mas a culpa é do eleitor”.

Houve ainda usuários que buscaram contextualizar a questão localmente, defendendo eventos considerados tradicionais. “Algumas cidades aí já fui! Marilac, que cidade linda… bem cuidada. Antes de criticar, primeiro tem que conhecer a cidade e ver se o prefeito está fazendo algo pela cidade… as cidadezinhas estão dando show na saúde pública! Sou prova viva disso! Fui a vários shows nas cidadezinhas perto de onde moro… está dando show em tudo!”

Outros internautas foram mais diretos ao criticar o modelo: “Acorda, povo. Show não melhora saúde, educação etc., só aumenta a conta bancária de quem canta”; “Isso tem que acabar, não é possível que não se faça nada contra essa farra”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Usuários também relacionaram o caso a mecanismos de desvio de recursos: “É por isso que ninguém quer o Flávio Dino pedindo transparência com o uso do dinheiro público e vivem culpando o STF. Shows superfaturados são um ótimo mecanismo de driblar a Lei de Responsabilidade Fiscal”; “Emendas Pix são a maior fonte de desvio de dinheiro que há no país”. Outros questionaram os altos valores recebidos pelos artistas: “Meu Deus… absolutamente nenhum show aí tem o valor verdadeiro de mercado. Todos inflacionados para ter corrupção”.