As cidades de Minas Gerais gastaram cerca de R$ 940 milhões na contratação de shows artísticos nos últimos quatro anos (2021 a 2024). De acordo com dados divulgados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) nesta quarta-feira (27/11), Itabirito, na Região Central do estado, lidera a lista dos municípios que mais destinaram recursos a eventos musicais: os gastos chegam a mais de R$ 11 milhões.

O cantor Eduardo Costa fez 65 shows e embolsou cerca de R$ 19 milhões, figurando como artista que mais faturou com apresentações nas cidades mineiras no mesmo período.





Apenas em 2024, o cantor sertanejo percorreu 28 municípios no estado. Em Monsenhor Paulo, no Sul de Minas Gerais, cidade com pouco mais de 8 mil habitantes, ele cobrou R$ 400 mil pela apresentação. Já em Oratórios, na Zona da Mata, com cerca de 5 mil habitantes, o artista faturou R$ 280 mil. Esse é um dos fatores que despertaram o interesse do TCE para a investigação dos gastos.





Cidades com um número maior de habitantes figuram entre as que menos gastaram com shows. Belo Horizonte empenhou R$ 1,8 milhão em atrações musicais com verbas públicas nos últimos quatro anos. O maior gasto foi com a banda Barões da Pisadinha, que cobrou R$ 330 mil por um show na capital mineira.





A prefeitura de Itabirito foi procurada pela reportagem e ainda não se posicionou. O espaço segue em aberto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias